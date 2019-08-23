الناقد المصري الساخر ''جو'' يسخر من الإخفاق الاتصالي لعبد الكريم الزبيدي

Vendredi 23 Août 2019



باب نات

- تناول الناقد الساخر المصري المعروف"بجو شو" الانتخابات التونسية وترشح عبد الكريم الزبيدي قائلا بانه اخفق اتصاليا وان المحيطين به هم من يديرون عملية ترشحه.وتحدث جو شو هم عرس ديمقراطي فاغلب المترشحين من الوزراء السابقين متابعا " يبدو ان هنالك مترحشين دفعوا للترشح من قبل زوجاتهم.وتناول جوشو تصريحات بعض المرشحين خاصة من يطالب بتحرير فلسطين ومن يطالب بعجة لكل مواطن ومن يريد زوجا لكل تونسية.وقال جوشو ان الزبيدي الذي يعتبر اهم مرشح والذي طبل له الاعلام المصري التابع للسيسي غير قادر على القيام بتصريح واضح متهما القائمين على الحملة بالاستبداد.