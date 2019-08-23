Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Elhawa Hawaya  

الناقد المصري الساخر ''جو'' يسخر من الإخفاق الاتصالي لعبد الكريم الزبيدي

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - تناول الناقد الساخر المصري المعروف"بجو شو" الانتخابات التونسية وترشح عبد الكريم الزبيدي قائلا بانه اخفق اتصاليا وان المحيطين به هم من يديرون عملية ترشحه.

وتحدث جو شو هم عرس ديمقراطي فاغلب المترشحين من الوزراء السابقين متابعا " يبدو ان هنالك مترحشين دفعوا للترشح من قبل زوجاتهم.
وتناول جوشو تصريحات بعض المرشحين خاصة من يطالب بتحرير فلسطين ومن يطالب بعجة لكل مواطن ومن يريد زوجا لكل تونسية.

وقال جوشو ان الزبيدي الذي يعتبر اهم مرشح والذي طبل له الاعلام المصري التابع للسيسي غير قادر على القيام بتصريح واضح متهما القائمين على الحملة بالاستبداد.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187821

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 23 Août 2019 à 10h 51m |           
Ya "" Djo"" et toi est-ce que tu peux faire autre chose que celle de parler pour ne rien dire ? Est-ce que tu peux argumenter un sujet quelconque ? Espèce de " Rouwaybitha" Rouweybitha

Matouchi  (Tunisia)  |Vendredi 23 Août 2019 à 10h 44m |           
يا مصريين....سيسييين و مرسييين
خليكم في حالكم
ما تفسدولناش عرسنا
مرحبا بيكم
اتعشاو....واتفرجوا.....
وحليونا نزفوا عروستنا....لخدرها....واحنا زايطين
لا شحبور....ولا شحيبر.....خليونا....نفرحوا....على كيفنا و بطريقتنا

آنا نقرأ في صحف العالم...و نسمع إذاعات العالم.....التوانسة مدوخين العالم الكلو
هذا الكلو...والطبوبي و الشفي و حمة و الرحوي....مازا لو ما خذاوش نوبنهم

بعد العرس....تو نقسموا معاكم.....المربوح
وما عندي حتى مانع....المرابيح الكلها والرشق الكلو....ياخذوه وخيانا العرب



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