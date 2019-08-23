الناقد المصري الساخر ''جو'' يسخر من الإخفاق الاتصالي لعبد الكريم الزبيدي

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - تناول الناقد الساخر المصري المعروف"بجو شو" الانتخابات التونسية وترشح عبد الكريم الزبيدي قائلا بانه اخفق اتصاليا وان المحيطين به هم من يديرون عملية ترشحه.
وتحدث جو شو هم عرس ديمقراطي فاغلب المترشحين من الوزراء السابقين متابعا " يبدو ان هنالك مترحشين دفعوا للترشح من قبل زوجاتهم.
وتناول جوشو تصريحات بعض المرشحين خاصة من يطالب بتحرير فلسطين ومن يطالب بعجة لكل مواطن ومن يريد زوجا لكل تونسية.
وقال جوشو ان الزبيدي الذي يعتبر اهم مرشح والذي طبل له الاعلام المصري التابع للسيسي غير قادر على القيام بتصريح واضح متهما القائمين على الحملة بالاستبداد.
وتحدث جو شو هم عرس ديمقراطي فاغلب المترشحين من الوزراء السابقين متابعا " يبدو ان هنالك مترحشين دفعوا للترشح من قبل زوجاتهم.
وتناول جوشو تصريحات بعض المرشحين خاصة من يطالب بتحرير فلسطين ومن يطالب بعجة لكل مواطن ومن يريد زوجا لكل تونسية.
وقال جوشو ان الزبيدي الذي يعتبر اهم مرشح والذي طبل له الاعلام المصري التابع للسيسي غير قادر على القيام بتصريح واضح متهما القائمين على الحملة بالاستبداد.
2 de 2 commentaires pour l'article 187821
En continu
- Hier 22:34 الساقطون إنتخابيا ،و الساخطون سياسيا!!!.
- Hier 22:18 الصدق قبل الكاريزما
- Hier 16:54 التركيبة الجديدة للكتل النيابية
- Hier 14:40 الرابطة الاولى - الجولة الاولى - الحكام
- Hier 12:24 المهدية: حارس مستشفى يعالج مريضة
- Hier 11:18 سوسة: غرق شاب بالميناء التجاري
- Hier 11:13 الصافي سعيد، أو محمد حسنين هيكل التونسي.!!
- Hier 10:10 هبوط أسعار النفط بفعل تخوفات تباطؤ اقتصادي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:35
|19:03
|16:05
|12:29
|05:43
|04:09
|
31°
|35°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|35°-24
|34°-24
|34°-25
|38°-26
|38°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 616) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 387) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 097) كلات بعضها ..
( 75 898) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 66 973) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 867) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 529) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 897) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 219) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 467) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 152) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 573) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 484) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 992) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 865) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 666) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 394) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 373) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 203) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 178) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
Par:Matouchi (Tunisia )
Sur:نيويورك تايمز :حظوظ النهضة التونسية كبيرة مع ''بتهوفن اللطيف'' للمرور الى الدور الثاني في الرئاسية