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حفظ التتبعات نهائيا في حق رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
أكّد مصدر قضائي في تصريح لاذاعة موزاييك أن محكمة التعقيب قررت قبول الطعن في قضيتي رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل المتعلقتين بتبييض الأموال والجرائم الجمركية شكلا وأصلا دون إحالة ملف القضية مجددا على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مما يعني حفظ التتبعات القضائية في حقهما.

ويذكر انه تم إيقاف رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل ووضعهما تحت الإقام الجبرية قبل إحالتهما إلى السجن مدة 14 شهرا في 2017 خلال ما عرف إعلاميا بالحرب على الفساد.


المصدر موزاييك

  
  
     
  
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