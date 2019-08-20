رسميا : يوسف الشاهد يتخلّى عن جنسيته الفرنسية على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية

Mardi 20 Août 2019
باب نات - ورد الثلاثاء 20 أوت بالرائد الرسمي للجمهورية الفرنسية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تخلّى بصفة نهاية عن جنسيته الفرنسية وذلك على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية.
ونشرت الناشطة بحركة تحيا تونس رباب السباعي نسخة من الرائد الرسمي وعلّقت عليه بمقولة للشاعر الصغير أولاد أحمد " تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون".
من جانبه علّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في صفحته الرسمية على الفايسبوك بالقول " الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهد بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات". وأوضح الشاهد قائلا "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلو في الخارج كنت احمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".
وتابع في نفس السياق "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك وأدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".
ويذكر أن مترشحين للسباق الرئاسي يحملون جنسيات ثانية غير التونسية ومنهم الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة ومهدي جمعة رئيس حزب البديل ورئيس الحكومة الأسبق، حيث واجهوا انتقادات شديدة بشأن ذلك.
ونشرت الناشطة بحركة تحيا تونس رباب السباعي نسخة من الرائد الرسمي وعلّقت عليه بمقولة للشاعر الصغير أولاد أحمد " تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون".
من جانبه علّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في صفحته الرسمية على الفايسبوك بالقول " الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهد بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات". وأوضح الشاهد قائلا "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلو في الخارج كنت احمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".
وتابع في نفس السياق "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك وأدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".
ويذكر أن مترشحين للسباق الرئاسي يحملون جنسيات ثانية غير التونسية ومنهم الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة ومهدي جمعة رئيس حزب البديل ورئيس الحكومة الأسبق، حيث واجهوا انتقادات شديدة بشأن ذلك.
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