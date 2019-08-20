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رسميا : يوسف الشاهد يتخلّى عن جنسيته الفرنسية على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
باب نات - ورد الثلاثاء 20 أوت بالرائد الرسمي للجمهورية الفرنسية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تخلّى بصفة نهاية عن جنسيته الفرنسية وذلك على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية.

ونشرت الناشطة بحركة تحيا تونس رباب السباعي نسخة من الرائد الرسمي وعلّقت عليه بمقولة للشاعر الصغير أولاد أحمد " تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون".


من جانبه علّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في صفحته الرسمية على الفايسبوك بالقول " الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهد بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات". وأوضح الشاهد قائلا "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلو في الخارج كنت احمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".
وتابع في نفس السياق "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك وأدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".


ويذكر أن مترشحين للسباق الرئاسي يحملون جنسيات ثانية غير التونسية ومنهم الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة ومهدي جمعة رئيس حزب البديل ورئيس الحكومة الأسبق، حيث واجهوا انتقادات شديدة بشأن ذلك.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187684

BABANETTOO  (France)  |Mardi 20 Août 2019 à 18h 25m |           
Dans les coulisses et comme des épisodes de science fiction, j'imagine Gannouchi qui "ordonne" à Youssef Chahed de désister de sa nationalité Française au cas ou !

Je ne crois pas que Youssef Chahed fasse ce pareille démarche sans l'aval de Rached Ghannouchi.

J'imagine les scénarios suivants:

1- Abdelfattah MOUROU, président, Youssef Chahed, premier Ministre et se prépare pour les présidentielles de 2024 (bientôt).

2- Un danger imminent venant du clan Karoui et à ce moment Ennahdha, avec toute sa force, soutient Chahed.

Quoi qu'il en soit, le vrai Président de la Tunisie c'est ... Ghannouchi.






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