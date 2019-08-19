تونس تدين الاعتداء الإرهابي والتخريبي على حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية

Lundi 19 Août 2019
وات - أعربت تونس، اليوم الاثنين، عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن تونس تؤكد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرّر هذه الاعتداءات التي وصفها البيان بـ"السافرة".
وكانت وكالة الانباء السعودية الرسمية ذكرت نقلا عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي تعرضت يوم السبت الماضي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أية إصابات بشرية.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن تونس تؤكد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرّر هذه الاعتداءات التي وصفها البيان بـ"السافرة".
وكانت وكالة الانباء السعودية الرسمية ذكرت نقلا عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي تعرضت يوم السبت الماضي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أية إصابات بشرية.
En continu
- 13:16 حل حزب البناء الوطني
- Hier 20:30 الطبوبي يتفوق على الغنوشي..
- Hier 20:27 نكتب كل يوم لأننا قمعنا كل يوم
- Hier 20:24 إنتخابات بطعم الهيئة...
- Hier 19:22 مورو ليس إمّعة…والنهضة ليست KGB
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:41
|19:08
|16:07
|12:30
|05:39
|04:05
|
28°
|28°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|28°-24
|36°-25
|35°-24
|35°-24
|32°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 339) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 148) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 033) كلات بعضها ..
( 66 856) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 542) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 749) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 160) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 912) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 832) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 133) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 944) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 457) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 092) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 479) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 336) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 641) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 428) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 793) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 329) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 318) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:essoltan (France )
Sur:أحمد موسى: التقيت في الحج نجوم الصحافة في تونس والجزائر والمغرب، ابدوا اعجابهم واعتزازهم بالجيش المصري وبالرئيس السيسي!