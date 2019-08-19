تونس تدين الاعتداء الإرهابي والتخريبي على حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية

Lundi 19 Août 2019



أعربت تونس، اليوم الاثنين، عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية.وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن تونس تؤكد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرّر هذه الاعتداءات التي وصفها البيان بـ"السافرة".وكانت وكالة الانباء السعودية الرسمية ذكرت نقلا عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي تعرضت يوم السبت الماضي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أية إصابات بشرية.