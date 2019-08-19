أنيس الجربوعي :الذباب الأزرق هو ذباب الفايسبوك و ياخي أنا ça va pas باش نهاجم النهضة !

Lundi 19 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال مداخلته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ام اليوم الإثنين علّق نائب رئيس الهيئة العليا للإنتخابات أنيس الجربوعي حول تدوينته التي أثارت الجدل و المعروفك بتدوينة "الذباب الأزرق" و التي اتّهم بعدها بخروجه عن واجب الحياد و تهجمه على طرف سياسي، و أضاف الحربوعي بأنه قصد بالذباب الأزرق الذباب الفايسبوكي ،معتبرا أنه من غير المعقول أن يهاجم حركة النهضة و هي التي صوتت كتلتها له لعضوية الهيئة حيث قال ca va pas أنا باش نهاجم النهضة