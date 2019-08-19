أنيس الجربوعي :الذباب الأزرق هو ذباب الفايسبوك و ياخي أنا ça va pas باش نهاجم النهضة !

Lundi 19 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال مداخلته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ام اليوم الإثنين علّق نائب رئيس الهيئة العليا للإنتخابات أنيس الجربوعي حول تدوينته التي أثارت الجدل و المعروفك بتدوينة "الذباب الأزرق" و التي اتّهم بعدها بخروجه عن واجب الحياد و تهجمه على طرف سياسي، و أضاف الحربوعي بأنه قصد بالذباب الأزرق الذباب الفايسبوكي ،معتبرا أنه من غير المعقول أن يهاجم حركة النهضة و هي التي صوتت كتلتها له لعضوية الهيئة حيث قال ca va pas أنا باش نهاجم النهضة
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الفيديو: الدقيقة 12
اقرأ أيضا: تدوينة أنيس الجربوعي نائب رئيس الisie حول ''الذباب الأزرق'' تثير الجدل
الفيديو: الدقيقة 12
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Par:BABANETTOO (France )
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