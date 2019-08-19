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في حلق الوادي.. محل 5 مناشير تفتيش يهاجم طبيب بسكين يعتدى عليه ويسلبه

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
باب نات - اوقف اول أمس اعوان مركز الامن الوطني بحلق الوادي شاب في العقد الثالث من العمر نفذ براكاج مروع لطبيب اجنبي حيث اعترض سبيله بجهة حلق الوادي ثم هدده بسكين كبير الحجم واعتدى عليه بالعنف الشديد وسلبه هاتفه الجوال وتحصن بالفرار ....

وبعرض هوية المتهم على الناظم الآلي تبين انه محل 5مناشير تفتيش في قضايا مماثلة فتم الاحتفاظ به وايداعه السجن بعد مكافجته بالطبيب الشاكي ...


  
  
     
  
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