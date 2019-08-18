بعد كشف تزكيته لحاتم بولبيار ... عدنان الحاجي يستقيل من عضوية حزب حركة تونس إلى الأمام

Dimanche 18 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - أعلن النائب عن جهة قفصة ورئيس المجلس المركزي لحزب حركة تونس إلى الأمام عدنان الحاجي في تدوينة عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك عن تقديم استقالته من عضوية الأمانة العامة للحزب ومن رئاسة المجلس المركزي .
وكتب الحاجي أمس السبت 17 أوت 2019 في تدوينته " تحية وبعد، فاني أتقدم لكم باستقالتي من عضويتي بالحركة يعني من رئاسة المجلس المركزي وعضوية الامانة العامة مع احتفاظي بالانخراط نظرا لايماني العميق بالفكرة والمشروع وكذلك حتى اناقش الامر مع رفاقي في الجهة واتخاذ ما نراه صائبا وسيصلكم.شرح الاسباب في نسخة ورقية لاحقا والسلام".
وكانت قائمة التزكيات التي نشرتها هيئة الانتخابات يوم السبت 17 أوت 2019 ، كشفت أن النائب عدنان الحاجي من ضمن النواب المزكيين لترشح عضو مجلس الشورى المستقيل منذ أقل من شهر من حركة النهضة حاتم بولبيار.
و عرف الحاجي طيلة فترته النيابية بمهاجمة حركة النهضة كما سبق أن اتهم الحاجي النهضة بتجنيد شاب لمحاولة اغتياله بقفصة سنة 2013.
كما كتب عدنان الحاجي التوضيح التالي :
لمن اراد ان يفهم ويعقل بعيدا عن المزايدات والمواقف الثورجية لمجموعة ظلت طول الوقت تتخبط في قاع السياسة تتآكل وتنقسم على نفسها معتقدة انها تتوحد وتتكاثر
فمن وجهة نظري فان التزكيات لا تعني بالضرورة التزاما سياسيا اوايديولوجيا ولا تعني الانخراط في المشروع السياسي للمزكى والدليل ان الناخبين الذين زكوا المترشحين ليسوا كلهم من المصوتين لهم زد على ذلك ظاهرة التدليس المفضوحة وشراء البيانات وهذا ما لم يتوقف عنده كثير من الثورجيين وسكتوا عنه واعتبروه امرا هينا بينما استماتوا في تدقيق تزكيات النواب واطنبوا في القراءة والتحليل وذهبوا الى ابعد مدى في التوصيف والافتراض ليجددوا فرصتهم في التاكل والانقسام والسباب والتوابش وهنا اوضح الامر التالي :
تزكيتي كنائب ادخرتها للرفيق عبيد بريكي وقد طلبها منجي الرحوي ووعدته ان لم يستعملها عبيد فستكون له الا اننا لم نتمكن من جمع تزكيات النواب ومنجي الرحوي وجد ضالته في نواب مشروع تونس وسبق بالترشح دون الرجوع لانه لم يعد في حاجة الى امضائي ولما كنا في اخر يوم في مقر الهيئة بعد غلق باب الترشحات طلب مني حاتم بولبيار ان ازكيه لانقذ ترشحه بعد ان سحب بعضهم تزكيتهم له ولما تاكدت من خروجه من النهضه وتقدمه كمستقل ه لادعم حقه في الترشح وليس انخراطا في برنامجه وقد اعلمت عبيد بذلك ولو عارض لسحبت تزكيتي هذا كان تقديري قد يراه البعض سليما وقد يراه اخرون خاطئا ولكن لا يمكن ان يذهب البعض الى التخوين والاتهام بالدعششة او بيع ذمتي فهذا هراء صبية مراهقين لا يقدرون مصلحة الحزب وتماسكه اذ عوض النشر والتشهير والتشويه كان بالامكان طلب الاستيضاح داخل هياكل الحزب والمحاسبة تكون هناك واذكر بان النهضة ليست في حاجة الى تزكيتي لاحد مرشحيها ولا الى مزية منى لذا فاني احذر من مغبة التمادي في نقاش الموضوع على الفايسبوك واعمال العقل حتى لا نزيد اوضاع الحركة تعفنا وتعقيدا
وكتب الحاجي أمس السبت 17 أوت 2019 في تدوينته " تحية وبعد، فاني أتقدم لكم باستقالتي من عضويتي بالحركة يعني من رئاسة المجلس المركزي وعضوية الامانة العامة مع احتفاظي بالانخراط نظرا لايماني العميق بالفكرة والمشروع وكذلك حتى اناقش الامر مع رفاقي في الجهة واتخاذ ما نراه صائبا وسيصلكم.شرح الاسباب في نسخة ورقية لاحقا والسلام".
وكانت قائمة التزكيات التي نشرتها هيئة الانتخابات يوم السبت 17 أوت 2019 ، كشفت أن النائب عدنان الحاجي من ضمن النواب المزكيين لترشح عضو مجلس الشورى المستقيل منذ أقل من شهر من حركة النهضة حاتم بولبيار.
و عرف الحاجي طيلة فترته النيابية بمهاجمة حركة النهضة كما سبق أن اتهم الحاجي النهضة بتجنيد شاب لمحاولة اغتياله بقفصة سنة 2013.
كما كتب عدنان الحاجي التوضيح التالي :
لمن اراد ان يفهم ويعقل بعيدا عن المزايدات والمواقف الثورجية لمجموعة ظلت طول الوقت تتخبط في قاع السياسة تتآكل وتنقسم على نفسها معتقدة انها تتوحد وتتكاثر
فمن وجهة نظري فان التزكيات لا تعني بالضرورة التزاما سياسيا اوايديولوجيا ولا تعني الانخراط في المشروع السياسي للمزكى والدليل ان الناخبين الذين زكوا المترشحين ليسوا كلهم من المصوتين لهم زد على ذلك ظاهرة التدليس المفضوحة وشراء البيانات وهذا ما لم يتوقف عنده كثير من الثورجيين وسكتوا عنه واعتبروه امرا هينا بينما استماتوا في تدقيق تزكيات النواب واطنبوا في القراءة والتحليل وذهبوا الى ابعد مدى في التوصيف والافتراض ليجددوا فرصتهم في التاكل والانقسام والسباب والتوابش وهنا اوضح الامر التالي :
تزكيتي كنائب ادخرتها للرفيق عبيد بريكي وقد طلبها منجي الرحوي ووعدته ان لم يستعملها عبيد فستكون له الا اننا لم نتمكن من جمع تزكيات النواب ومنجي الرحوي وجد ضالته في نواب مشروع تونس وسبق بالترشح دون الرجوع لانه لم يعد في حاجة الى امضائي ولما كنا في اخر يوم في مقر الهيئة بعد غلق باب الترشحات طلب مني حاتم بولبيار ان ازكيه لانقذ ترشحه بعد ان سحب بعضهم تزكيتهم له ولما تاكدت من خروجه من النهضه وتقدمه كمستقل ه لادعم حقه في الترشح وليس انخراطا في برنامجه وقد اعلمت عبيد بذلك ولو عارض لسحبت تزكيتي هذا كان تقديري قد يراه البعض سليما وقد يراه اخرون خاطئا ولكن لا يمكن ان يذهب البعض الى التخوين والاتهام بالدعششة او بيع ذمتي فهذا هراء صبية مراهقين لا يقدرون مصلحة الحزب وتماسكه اذ عوض النشر والتشهير والتشويه كان بالامكان طلب الاستيضاح داخل هياكل الحزب والمحاسبة تكون هناك واذكر بان النهضة ليست في حاجة الى تزكيتي لاحد مرشحيها ولا الى مزية منى لذا فاني احذر من مغبة التمادي في نقاش الموضوع على الفايسبوك واعمال العقل حتى لا نزيد اوضاع الحركة تعفنا وتعقيدا
En continu
- Hier 23:45 أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثاني
- Hier 22:14 التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية
- Hier 21:30 النادي الصفاقسي بطلا لكأس تونس للمرة الخامسة
- Hier 12:04 خميس الجهيناوي.. الغياب القاتل!!
- Hier 10:21 سلمى اللّومي تعشق حماتها لأنّها أنجبت حياتها
- Hier 07:33 الطب يحسم سبب ''وفاة'' جيفري إبستين
- Hier 06:50 فضيحة الــ101 سؤال !!!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:43
|19:09
|16:08
|12:30
|05:39
|04:04
|
32°
|37°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|37°-25
|37°-24
|37°-25
|36°-25
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 204) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 058) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 991) كلات بعضها ..
( 66 798) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 474) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 701) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 110) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 666) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 801) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 101) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 899) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 068) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 444) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 383) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 366) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 322) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 764) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 295) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 285) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 165) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:lechef ( )
Sur: المرزوقي في حوار مع باب نات.. عن آخر كلامه مع السيسي ومرسي ..عن قواعد النهضة..عن خصوم قطر على موائد قطر...!