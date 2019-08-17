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الهاشمي يطلب من أتباعه تبرعات من دينار واحد إلى 12000د للشخص الواحد

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
باب نات - قال النائب الهاشمي الحامدي أن هيئة الانتخابات أعلمته كتابيا أنه لا يحق له الإنفاق من ماله الخاص على حملته الانتخابية علما أن الحامدي مقيم بلندن وطلب الهاشمي من أتباعه في تدوينة فايسبوكية تبرعات لحملته الانتخابية من دينار واحد إلى اثني عشر ألف دينار (12.000د) للشخص الواحد...

وكتب الحامدي التدوينة التالية:
" من أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات أحدثكم: تم اليوم اخباري كتابيا أنه لا يحق لي الإنفاق من مالي الخاص على حملتي الانتخابية الرئاسية، ولا الترويج لها في صفحتي الفيسبوكية ولا في قناة المستقلة.

الآن الصورة واضحة أمامكم. لكن، رغم كل هذا الظلم والتضييق والجور، سأستمر بعون الله في هذه المعركة، لأنها ليست معركتي لوحدي، ولأنها أكبر من شخصي. هي معركة ثوار 17 ديسمبر وعموم المستضعفين في تونس من أجل إقامة دولة عادلة في إطار المبادئ الإسلامية. وبما يصل من تبرعاتكم أنتم أيها المواطنون وا لمواطنات، الصغيرة والكبيرة، من دينار واحد إلى اثني عشر ألف دينار (12.000د) للشخص الواحد، بما يصل من تبرعاتكم لاحقا للحساب الرسمي الوحيد للحملة سأنفق على حملتي. وبجهودكم في المنابر كافة والأسواق والمقاهي، في الأرياف والمدن وعبر صفحاتكم الفيسبوكية خاصة، ستصل رسالتي للناس بحول الله، رسالة الإسلام والعدل والتأميم.
على الله ناصر المظلومين والمستضعفين توكلت، هو نعم المولى ونعم النصير."


سعيد الخرشوفي " الهاشمي الحامدي رفض لقاء السفير الفرنسي
من ناحية أخرى أعلن القيادي في تيار المحبة سعيد الخرشوفي في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان المترشح للانتخابات الرئاسية الهاشمس الحامدي رفض لقاء السفير الفرنسي اوليفي دارفور عقب لقائه بمرشحين اخرين للرئاسة على غرار المنصف المرزوقي وعبير موسى.
وقال الخرشوفي " ان قرار الحامدي ياتي رفضا للتدخلات الفرنسية في الشؤون الداخلية لتونس.
وكتب الخرشوفي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " لانه من وراء البلايك
ولانه من اولاد الحفيانة واولاد الفلاقة وموش من مالمخازنية واذناب فرانسا
ولانه همامي حر يسعى لحكم تونس واسترجاع سيادتها وثرواتها من براثن المستعمر
تجرأ ورفض مقابلة المقيم العام وهدده بالحد من تدخلاته في الشأن التونسي اذا ما فوضه الشعب لمنصب السيادة
انتخبوا ولد الشعب ولن تندموا"

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187538

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 17 Août 2019 à 13h 26m |           
في مصر السيسي -صبح على مصر بجنيه -وفي تونس -صبح على الهاشمي بدينار -



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