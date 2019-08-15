القصر: جريمة بشعة راح ضحيتها مسن حاول التدخل بالحسنى لفض شجار

Jeudi 15 Août 2019



باب نات

- كشفت نقابة قوات الامن الداخلي عن جريمة بشعة راح ضحيتها شيخ في السبعين اصيل منطقة القصر من ولاية قفصة حاول انهاء خصومة بين مجموعة من النساء في حيه.لكن المسن المسالم تعرض للعنف من قبل احد الاجوار الذي قام بضربه قبل ان يقوم بدهسه بواسطة سيارة اجرة اردته قتيلا على الفور بعد جره لامتار.ونشرت النقابة الامنية صور الرجل قبل وفاته وتدخله ثم دهسه وسحله.