المرزوقي: هناك امكانية إلى التوصل صيغة توافقية يتم على أساسها دعم مرشّح وحيد للعائلة الديمقراطية

Jeudi 15 Août 2019



باب نات

- قال المرشّح للانتخابات الرئاسية والرئيس السابق منصف المرزوقي إن هناك تشتت كبير في الطيف السياسي والتوانسة ضاعوا في الأسماء وفق تعبيره.وأكّد المرزوقي خلال استضافته الاربعاء 14 أوت على أمواج إذاعة اكسبرس أف أم" يجب أن نجمع العائلة الديمقراطية والاجتماعية لذلك لدي اتصال بالمرشحين للرئاسة سيف الدين مخلوف وحمادي الجبالي وقيس سعيد وكل الأطراف". وتابع قائلا "نعمل على جمع الناس الى تشبهلنا وهناك دور أول ودور ثاني وواثق أننا سنجد حلول لأننا جميعنا شاعرون أن هذه الانتخابات مفصلية".وشدّد المرزوقي على ثقته في إنه سيتم التوصل إلى صيغة توافقية يتم على أساسها دعم مرشّح وحيد للعائلة الديمقراطية وقال "هناك وعي أنه قبل الدور الأول أو بعد الدور الأول يتم التوصل إلى حل" وذلك في إشارة إلى أن عددا من المرشّحين سيسحبون ترشحاتهم لفائدتهم.