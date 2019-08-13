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جرجيس: القبض على 15 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

Mardi 13 Août 2019

Mardi 13 Août 2019
باب نات - تمكّنت يوم 12 أوت 2019 دوريّة تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بجرجيس ولاية مدنين من إحباط عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة والقبض على 15 شخص أصيلي ولاية مدنين على متن مركب صيد محمّل بكميّة من المحروقات على مستوى سواحل الجهة، ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تم حُجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدّر بـ 500 أورو.

بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بمباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم من أجل "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحريّة خلسة" واتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنهم.


  
  
     
  
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