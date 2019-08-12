ليلة العيد في الكرم الغربي بحار مسن يقتل ابنه والابحاث تكشف مفاجأة ...

Lundi 12 Août 2019
باب نات - تمكن ليلة العيد اعوان فريق الاستمرار بمركز الأمن الوطني بالكرم الغربي بمنطقة الآن الوطني بقرطاج من إيقاف بحار في العقد السادس من العمر قتل ابنه بسكين بعد أن وجه له طعنتين قاتلتين في القلب في حين تكفل شقيقه بطعنه في كليته وقد اعترف الأب القاتل بما نسب إليه كما تم الاحتفاظ بابنه الذي شاركه في عملية القتل وقد وجهت لعما تهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك ..
وكان منطلق القضية خلاف نشب بين الشقيقين خلال عقدهما لجلسة خمرية حيث عاتب القاتل وهو شاب يبلغ من العمر 31ستة غادر السجن مؤخرا أثر العفو الأخير بعد أن قضى 7سنوات من اجل تهمة محاولة القتل شقيقه الأكبر بسبب اعتدائه بالعنف على والده اثناء فترة دخوله الى السجن فاعتدى الضحية على شقيقه بالعنف عندها شاهدهما الاب فتسلح بسكين وطعن ابنه طعنتين في القلب في حين تكفل الشقيق الاصغر بطعن الهالك بسكين في جنبه وعلى مستوى كليته..
وقد تم الاحتفاظ باالأب وابنه وايداعهما السجن وحجز أداة الجريمة التى اخفاها الاب تحت فراشه ...
وكان منطلق القضية خلاف نشب بين الشقيقين خلال عقدهما لجلسة خمرية حيث عاتب القاتل وهو شاب يبلغ من العمر 31ستة غادر السجن مؤخرا أثر العفو الأخير بعد أن قضى 7سنوات من اجل تهمة محاولة القتل شقيقه الأكبر بسبب اعتدائه بالعنف على والده اثناء فترة دخوله الى السجن فاعتدى الضحية على شقيقه بالعنف عندها شاهدهما الاب فتسلح بسكين وطعن ابنه طعنتين في القلب في حين تكفل الشقيق الاصغر بطعن الهالك بسكين في جنبه وعلى مستوى كليته..
وقد تم الاحتفاظ باالأب وابنه وايداعهما السجن وحجز أداة الجريمة التى اخفاها الاب تحت فراشه ...
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Par:keyser3050 (France )
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