Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Zekrayat  

البايدة بنت النظام البايد من أمام الISIE تدّعي النبوّة

Samedi 10 Août 2019

Samedi 10 Août 2019
باب نات - حضرت الجمعة 9 أوت، الشاعرة المثيرة للجدل المعروفة بالبايدة بنت النظام البايد أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أين جعلت نفسها محل سخرية الحاضرين.

وبدت البايدة في حالة غير طبيعية حتى أن عديد الحاضرين شكّكوا في قدراتها العقلية حيث تارة تدّعي النبوّة وتارة أخرى تسب الجلالة.
وتحدّثت البايدة في عديد المواضيع بشكل عشوائي أبرزها عن علاقتها بالرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي تلقّبه بزقزوق وقالت إنه حبيبها وصديقها.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187235

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 10 Août 2019 à 10h 00m |           
Elle a quand même des bonnes poésies bien " balancees et " équilibrées.Donc, elle n'a pas de problèmes de cerveaux !



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