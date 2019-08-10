البايدة بنت النظام البايد من أمام الISIE تدّعي النبوّة

Samedi 10 Août 2019
باب نات - حضرت الجمعة 9 أوت، الشاعرة المثيرة للجدل المعروفة بالبايدة بنت النظام البايد أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أين جعلت نفسها محل سخرية الحاضرين.
وبدت البايدة في حالة غير طبيعية حتى أن عديد الحاضرين شكّكوا في قدراتها العقلية حيث تارة تدّعي النبوّة وتارة أخرى تسب الجلالة.
وتحدّثت البايدة في عديد المواضيع بشكل عشوائي أبرزها عن علاقتها بالرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي تلقّبه بزقزوق وقالت إنه حبيبها وصديقها.
وبدت البايدة في حالة غير طبيعية حتى أن عديد الحاضرين شكّكوا في قدراتها العقلية حيث تارة تدّعي النبوّة وتارة أخرى تسب الجلالة.
وتحدّثت البايدة في عديد المواضيع بشكل عشوائي أبرزها عن علاقتها بالرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي تلقّبه بزقزوق وقالت إنه حبيبها وصديقها.
1 de 1 commentaires pour l'article 187235
En continu
- Hier 21:23 إلى سي علي : لكم مَلفّاتكم و لنا ملفّاتنا..
- Hier 21:01 عندما يورط علي العريض نفسه و حركته ...
- Hier 20:56 محسن مرزوق يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية
- Hier 20:26 سيف الدين مخلوف يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 20:24 قيس سعيّد يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 14:49 رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي
- Hier 14:11 وفاة حاج تونسي أصيل ولاية نابل وعمره 72 سنة
- Hier 12:30 رانية البراق تُقدم اعتذاراتها للصحفيين
- Hier 10:45 لعبير و أخواتها ... فاتكم القطار!
- Hier 09:41 عطلة بيومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- Hier 22:02 أبو القاسم الشابي.. غوثك يا عاشق الوطن!!
- Hier 21:56 هذا ما تحتاجه تونس فجر 16 سبتمبر 2019..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:55
|19:19
|16:12
|12:32
|05:32
|03:54
|
30°
|39°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
0.5 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|39°-24
|38°-24
|40°-24
|36°-25
|33°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 473) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 515) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 553) كلات بعضها ..
( 66 287) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 001) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 444) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 897) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 451) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 599) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 49 930) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 773) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 846) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 906) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 885) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 424) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 848) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 509) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 141) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 138) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 085) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: عيد الأضحى ... 51% من التونسيين يستهلكون لحوم الأضاحي في أقل من شهر