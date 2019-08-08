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الشاهد يعلن رسميا ترشحه للرئاسية

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - أعلن رئيس الحكومة ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد عشية اليوم الخميس 8 أوت 2019 في اجتماع لحزبه دخوله رسميا منافسات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد إقرار حزبه ترشيحه لخوض السباق.


يذكر أن غدا الجمعة 9 أوت 2019 هو آخر أجل لتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستجري يوم 15 سبتمبر القادم.




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187172

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 08 Août 2019 à 19h 25m |           
في حالة استقالته من رآسة الحكومة من الذي سيأخذ محله حسب الدستور ؟

Citizenvoice  (Tunisia)  |Jeudi 08 Août 2019 à 19h 05m |           
- Il doit à présent démissionner de son poste de premier ministre pour un ballotage équitable entre tout les candidats.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 08 Août 2019 à 18h 56m |           
خبر ممتاز .يعني أن هذه الانتخابات غير عادية بالمرة لأنها ستمثل استفتاءا شعبيا على كل الوجوه السياسية على الساحة وسنتعرف على سبر أراء حقيقي لكل منهم ونعرف حجمهم الحقيقي بلا رتوش ولا تجميل .



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