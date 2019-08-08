الشاهد يعلن رسميا ترشحه للرئاسية

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - أعلن رئيس الحكومة ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد عشية اليوم الخميس 8 أوت 2019 في اجتماع لحزبه دخوله رسميا منافسات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد إقرار حزبه ترشيحه لخوض السباق.
يذكر أن غدا الجمعة 9 أوت 2019 هو آخر أجل لتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستجري يوم 15 سبتمبر القادم.
يذكر أن غدا الجمعة 9 أوت 2019 هو آخر أجل لتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستجري يوم 15 سبتمبر القادم.
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