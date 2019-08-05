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زياد الهاني: هيئة الانتخابات متورطة في ترذيل العملية الانتخابية وتشليك الرئاسة بقبولها الملفات الناقصة

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
باب نات - طالب الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التوقف عن مهزلة قبول كل الملفات حتى تلك المنقوصة وتساهم بذلك في تشليك وترذيل مؤسسة الرئاسة.

وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" ما معنى أن يتقدم مرشح للانتخابات الرئاسية بملف لا يحتوي على وصل دفع الضمان المالي المقدر بعشرة آلاف دينار، ولا على التزكيات المطلوبة؟


القانون الانتخابي أوضح بشكل جليّ محتوى ملفات الترشح في فصوله من 40 إلى 45. والمهلة الممنوحة للهيئة أساسا للتثبت من صحة التزكيات ولإعلام المترشحين بأي خلل فيها كي يسعوا لتلافيه. أي أنه من المفترض أن لا تتسلم الهيئة أي ملف ناقص، فضلا عن كونه لا يحتوي على 10 آلاف تزكية شعبية أو تزكية 10 نواب أو 40 رئيس بلدية.

لكن ما الذي حصل؟ الهيئة تستقبل كل شخص يتقدم لها حتى دون ملف، وتسجله في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية.
على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن توقف فورا هذه المهزلة، وتلتزم بالقانون بحيث لا تتسلم وتسجل إلا الملفات الكاملة. لأنها بسياستها هذه تقوم بترذيل العملية الانتخابية وتشليك مقام رئاسة الجمهورية.
فلمصلحة من تتم إدارة عملية تقديم الترشحات بهذه الطريقة «المريية»!؟ "

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186944

BABANETTOO  (France)  |Lundi 05 Août 2019 à 11h 36m |           
Nous sommes entrain de rabaisser la fonction de président, miroir de la souveraineté d'un pays.

Regardez comment ce candidat s'assoie ??? !!!

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 05 Août 2019 à 11h 31m |           
بالفعل تصرف الهيئة يثير الاستغراب بل والتنديد فمن الضروري أن يكون هناك مكتب استقبل قبل وصول المترشح لمكتب الهيئة ومهمته هو التثبت من وصل العشرة ألاف دينار وقائمة التزكيات وبقية الشروط وأي نقص في الوثائق يطلب بكل رفق من المترشح باستكمال التقيد بالقانون .

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 05 Août 2019 à 10h 54m |           
اللي مادد لربعة أش بيه ؟؟؟



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