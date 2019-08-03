وزارة الداخلية ترد على تصريحات نبيل القروي

Samedi 03 Août 2019



باب نات

- علّقت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم السبت على ما ورد في تصريحات 'نبيل القروي' أثناء مشاركته في برنامج 'تونس اليوم' على قناة الحوار التونسي بتاريخ 2 أوت 2019 والتي أفاد فيها وأن وحدات الحرس الوطني أعاقت نشاط جمعيته الخيرية مما منعه من تقديم 60 ألف وجبة إفطار من بين 100 ألف، إضافة إلى إزالتها للطاولات المعدّة لتقديم موائد الإفطار.ونفت وزارة الداخلية ما ورد بهذه التصريحات، مؤكدة أن كل وحدات قوات الأمن الداخلي بما في ذلك التابعة منها لسلك الحرس الوطني تعمل في كنف الحياد وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني.كما أشارت إلى أنها تعمل دائما على تقديم التسهيلات لكافة الأطراف بمناسبة الأنشطة الخيرية والجمعياتية متى تم التنسيق معها ومع السلط الجهوية بصفة مسبقة وذلك في إطار القانونوالتراتيب الجاري بها العمل خاصة في المناطق الخاضعة لإجراءات وترتيبات أمنية استثنائية.ودعت في هذا الإطار إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات الحزبية حتى تتفرغ للقيام بمهامها الوطنية لاسيما في هذا الظرف الحساس والبلاد تستعد لمحطات انتخابية هامة.وكان نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس ومرشح الانتخابات الرئاسية 2019 ،أكد في حوار على قناة الحوار التونسي مساء الجمعة 2 أوت 2019 ، إن حزب تحيا تونس وحركة النهضة قاما بوضع قانون على مقاسه لإقصائه ومرشحين آخرين من السباق الانتخابي قائلا '''وليد جلاد وكل النواب وتحيا النهضة عملو قانون على مقاسنا''.وأضاف القروي أن تحيا تونس وحركة النهضة حلفاء ويعملان مع بعضهما وليس هناك فرق بينهما ، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه أية مشاكل مع النهضة إلى أن أصرت على تمرير قانون الاقصاء لاخراجه وأشخاص آخرين من السباق الرئاسي وهو ما أقلقنه ، وفق تعبيره.وتناول الحوار ترشح نبيل القروي للانتخابات الرئاسية رغم القضايا المرفوعة ضدّه والتي أوضح أنّها مبنية على وشاية وأنّ له ثقة في القضاء التونسي. كما تحدّث عن حزب قلب تونس وعزمه التنقل لعدّة مناطق بالبلاد حتى يتسنى له الإطلاع عن قرب على مشاغل المواطنين.وكذّب نبيل القروي الأخبار الزائفة بخصوص تصريحه ضدّ الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي مؤكّدا أنّه لا يستغرب مثل هذه الممارسات التي تهدف لتشويه سمعته. كما تحّدث عن علاقة الصداقة التي تربطه برئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي مفيدا أنّه تأثر كثيرا بوفاته معتبرا أنّه تعرّض للخيانة في الأشهر الأخيرة حيث تم الاستيلاء على حزبه وحليفه السياسي.