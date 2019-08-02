الانتخابات الرئاسية : ''أناقة'' مفرطة للمرشّح فتحي كريمي

Vendredi 02 Août 2019



باب نات

- أثار الجمعة 2 أوت، المرشح للرئاسة فتحي كريمي موجة من السخرية على صفحات الفايسبوك بسبب هندامه الغير لائق الذي ظهر به في صورة نشرتها له الصفحة الرسمية لهيئة الانتخابات.وظهر المرشّح وهو يضع ربطة عنق بشكل كارثي ما خلّف سيلا من التعليقات المتهكّمة على مظهره حيث شبّه بعض النشطاء ربطة عنقه بحبل المشنقة قائلا فيما امتدح آخرون "أناقته المفرطة" معتبرين أن المكان الطبيعي لهذا المرشح هو عالم الموضة والأزياء.وكان توافد صباح اليوم الجمعة، عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم، على مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمنطقة البحيرة لتقديم ترشحاتهم لهذا الإستحقاق الإنتخابي.وقد وصل إلى مقر هيئة الإنتخابات، كل من منجي الرحوي (قيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) ومحمد عبو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي) ولطفي المرايحي (أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري) وعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) ومنير الجميعي (ناشط في المجتمع المدني) ونضال كريم (مختص في القانون).ووفق رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى، سيتم الاعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019 ، على أن تتولى هيئة الإنتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 21 أكتوبر 2019 ، أي قبل 3 أيام فقط من انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة، والتي حدد الدستور مدتها القصوى ب90 يوما.