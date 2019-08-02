العكرمي : بورقيبة قال للباجي ''سلفتك فلوس ما رجعتليش'' رد عليه الباجي في مجلس النواب ''يزي من حديث الزناقي''

Vendredi 02 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على امواج اذاعة شمس اف افم... تحدث الناشط السياسي و مستشار رئيس الحكومة لزهر العكرمي عن توتر العلاقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي و قال العكرمي ان ذلك امر عادي في السياسة فالزعيم الراحل الحبيب بورقيبة طرد الباجي من الحزب و الحكومة، و أضاف العكرمي أن الباجي في مجلس النواب قال لبورقيبة "يزي من حديث الزناقي" و ذلك على خلفية إتهام بورقيبة للباجي "هز من عندي فلوس و مارجعليش" و قال العكرمي أن هذه الرواية سمعها شخصيا من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي...