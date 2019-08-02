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العكرمي : بورقيبة قال للباجي ''سلفتك فلوس ما رجعتليش'' رد عليه الباجي في مجلس النواب ''يزي من حديث الزناقي''

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على امواج اذاعة شمس اف افم... تحدث الناشط السياسي و مستشار رئيس الحكومة لزهر العكرمي عن توتر العلاقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي و قال العكرمي ان ذلك امر عادي في السياسة فالزعيم الراحل الحبيب بورقيبة طرد الباجي من الحزب و الحكومة، و أضاف العكرمي أن الباجي في مجلس النواب قال لبورقيبة "يزي من حديث الزناقي" و ذلك على خلفية إتهام بورقيبة للباجي "هز من عندي فلوس و مارجعليش" و قال العكرمي أن هذه الرواية سمعها شخصيا من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي...

الفيديو- الدقيقة 8




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186814

Kerker  (France)  |Vendredi 02 Août 2019 à 15h 11m |           
هل أنت واثق ممّا صرّحت به ؟ أم نقلت ما سمعت بشهود عيان و يقين؟ أم هتفة عربي مشّاء بنميم؟ الله أعلم، إنّ الله لا يحبّ الظّالمين.



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