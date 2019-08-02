حملة دورية لمراقبة تصنيع المثلجات تقود الى حجز أكثر من 3 ألاف كغ من المواد الأولية و نحو 98 ألف قطعة بسكويت غير صالحة للاستهلاك

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - أطلقت مصالح إدارة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة مؤخرا حملتها الدورية لمراقبة جودة المثلجات المعلبة على مستوى وحدات الصنع تزامنا مع ارتفاع وتيرة استهلاك هذا المنتج في الموسم الصيفي.
ووفق بلاغ لوزارة التجارة, قادت الحملة في محصلتها إلى حجز 3262 كغ من المواد الأولية لتصنيع المثلجات غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى نحو 98 ألف قطعة من البسكويت المعد لتعبئة المثلجات تخطت التواريخ القصوى للاستهلاك،
و استهدفت الحملة مراقبة صلوحية المواد الأولية للتصنيع و البطاقات الفنية لبعض المكونات المستعملة في صنع المثلجات و سلسلة الإنتاج و الشروط الصحية للخزن، وظروف الصنع و مدى مطابقة المنتجات النهائية المعدة للتسويق للتراتيب الجاري بها العمل من حيث التأشير والإضافات الغذائية.
يذكر أن فرق المراقبة كانت قد رفعت في إطار هذه الحملة 35 عينة لإجراء التحاليل الجرثومية والفيزيوكميائية.
ووفق بلاغ لوزارة التجارة, قادت الحملة في محصلتها إلى حجز 3262 كغ من المواد الأولية لتصنيع المثلجات غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى نحو 98 ألف قطعة من البسكويت المعد لتعبئة المثلجات تخطت التواريخ القصوى للاستهلاك،
و استهدفت الحملة مراقبة صلوحية المواد الأولية للتصنيع و البطاقات الفنية لبعض المكونات المستعملة في صنع المثلجات و سلسلة الإنتاج و الشروط الصحية للخزن، وظروف الصنع و مدى مطابقة المنتجات النهائية المعدة للتسويق للتراتيب الجاري بها العمل من حيث التأشير والإضافات الغذائية.
يذكر أن فرق المراقبة كانت قد رفعت في إطار هذه الحملة 35 عينة لإجراء التحاليل الجرثومية والفيزيوكميائية.
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Par:karimyousef (France )
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