صورة اليوم: توفيق بن بريك المساند الرسمي لنبيل القروي في الرئاسية

Vendredi 02 Août 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة للكاتب توفيق بن بريك الى جانب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي قبل توجهه في موكب يضم قيادات الحزب الى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم ترشحه للاستحقاق الانتخابي.ويعتبر توفيق بن بريك من الشخصيات المقربة لنبيل القروي وكان له برنامج خاص على قناته نسمة".