صورة اليوم: توفيق بن بريك المساند الرسمي لنبيل القروي في الرئاسية

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة للكاتب توفيق بن بريك الى جانب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي قبل توجهه في موكب يضم قيادات الحزب الى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم ترشحه للاستحقاق الانتخابي.
ويعتبر توفيق بن بريك من الشخصيات المقربة لنبيل القروي وكان له برنامج خاص على قناته نسمة".
ويعتبر توفيق بن بريك من الشخصيات المقربة لنبيل القروي وكان له برنامج خاص على قناته نسمة".
2 de 2 commentaires pour l'article 186802
En continu
- 09:13 هل أخطأ الطبوبي ؟
- Hier 21:18 محمد الفاضل محفوظ يُقرر الاستقالة من الحكومة
- Hier 21:01 زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب وسط تشيلي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:27
|16:14
|12:33
|05:25
|03:45
|
38°
|42°
|% 25
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|42°-27
|36°-25
|38°-25
|39°-26
|41°-28
Follow @babnet_Tunisie
( 82 716) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 72 342) كلات بعضها ..
( 65 020) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 64 470) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 656) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 197) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 636) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 448) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 47 315) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 46 595) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 499) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 279) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 918) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 024) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 42 592) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 968) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 935) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 462) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 40 929) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 973) البيان الفضيحة..
Par:Matouchi (Tunisia )
Sur:هل أخطأ الطبوبي ؟