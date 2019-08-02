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صورة اليوم: توفيق بن بريك المساند الرسمي لنبيل القروي في الرئاسية

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة للكاتب توفيق بن بريك الى جانب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي قبل توجهه في موكب يضم قيادات الحزب الى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم ترشحه للاستحقاق الانتخابي.
ويعتبر توفيق بن بريك من الشخصيات المقربة لنبيل القروي وكان له برنامج خاص على قناته نسمة".




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186802

Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 02 Août 2019 à 11h 54m |           
عندما بن بريك يساند القروي ، تعرف مستوى تفكير هذا "الصحافي الكاتب"

Karimyousef  (France)  |Vendredi 02 Août 2019 à 11h 34m |           
Ben brick dépend financement de karoui.et là il se comporte comme un opportuniste ,il suit celui le plus offrant.ben brick est une Imposture,c'est un charlatan ni plus ni moins.



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