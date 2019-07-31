رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة ووزير الخارجية

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الأربعاء 31 جويلية 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.واستعرض اللقاء وفق بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية, الأوضاع العامة بالبلاد واستعدادات الحكومة وجاهزيتها لإنجاح المواعيد الانتخابية القادمة.كما استقبل رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.وأفاد وزير الشؤون الخارجية أنّه أطلع رئيس الدولة على جدول أعمال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التي ستلتئم اعتبارا للظرف الاستثنائي في شكل جلسة داخلية يوم 01 أوت 2019 يشرف عليها وزير الشؤون الخارجية على أن يتولى رئيس الدولة اختتام أعمالها بقصر قرطاج يوم الجمعة 02 أوت القادم.وأضاف أنّه قدّم لرئيس الجمهورية أبرز المواعيد الدبلوماسية للفترة القادمة والاستعدادات الجارية لتولي تونس مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي ابتداء من غرة جانفي المقبل، وذلك للفترة 2020 - 2021.