النهضة تقدّم رؤساء قائماتها للانتخابات التشريعية في 33 دائرة انتخابية ما عدى تونس 2

Mardi 23 Juillet 2019



باب نات

- عقدت الثلاثاء 23 جويلية حركة النهضة ندوة صحفية قدّمت خلالها رؤساء قائماتها للانتخابات التشريعية القادمة ما عدى رئيس قائمة دائرة تونس 2 الذي قال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري أنه لم يتم الحسم فيه بعد.وتضمّنت القائمة المعلن عنها 4 نساء فقط وتم فسح المجال ل3 مستقلين في دوائر توزر وجندوبة وصفاقس 2 قال عماد الخميري إن تسميتهم تمّت بعد المرور بعديد المراحل.تونس1: راشد الغنوشيتونس2: //////// لم يتم الحسم فيه بعدتوزر : بشر الشابي مستقلمنوبة: عماد الخميريأريانة: الصحبي عتيقبن عروس: نورالدين البحيريجندوبة: جمال الدين الغربيسوسة: زياد العذاريصفاقس2 : فيصل الدربالالقيروان: السيد الفرجانيالكاف: مختار النموشيباجة: محمد القومانيالمهدية: فتحي بن بلقاسمبنزرت : بشير االلازامتطاوين: بشير الخليفيزغوان: عبد المجيد عمارسيدي بوزيد: نوفل الجمالينابل 2 : محرزية العبيدينابل 1: معز بالحاج رحومةمدنين: عامر العريضقبلي: بلقاسم حسنقابس: محمد زريقفرنسا1: السيدة الونيسيفرنسا2: ناجي الجملالقصرين: نورالدين العرباويالمنستير: منصف بوغطاسسليانة: بلقاسم الدراجيصفاقس1: فتحي العياديقغصة: زينب البراهميالامريكيتين وباقي الدول الاوروبية: رباب اللطيفالدول العربية وباقية دول العالم:ماهر مذيوبالمانيا:موسى بن احمدايطاليا: اسامة صغير