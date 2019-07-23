النهضة تقدّم رؤساء قائماتها للانتخابات التشريعية في 33 دائرة انتخابية ما عدى تونس 2

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - عقدت الثلاثاء 23 جويلية حركة النهضة ندوة صحفية قدّمت خلالها رؤساء قائماتها للانتخابات التشريعية القادمة ما عدى رئيس قائمة دائرة تونس 2 الذي قال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري أنه لم يتم الحسم فيه بعد.
وتضمّنت القائمة المعلن عنها 4 نساء فقط وتم فسح المجال ل3 مستقلين في دوائر توزر وجندوبة وصفاقس 2 قال عماد الخميري إن تسميتهم تمّت بعد المرور بعديد المراحل.
وفيما يلي قائمة رؤساء القائمات :
تونس1: راشد الغنوشي
تونس2: //////// لم يتم الحسم فيه بعد
توزر : بشر الشابي مستقل
منوبة: عماد الخميري
أريانة: الصحبي عتيق
بن عروس: نورالدين البحيري
جندوبة: جمال الدين الغربي
سوسة: زياد العذاري
صفاقس2 : فيصل الدربال
القيروان: السيد الفرجاني
الكاف: مختار النموشي
باجة: محمد القوماني
المهدية: فتحي بن بلقاسم
بنزرت : بشير االلازام
تطاوين: بشير الخليفي
زغوان: عبد المجيد عمار
سيدي بوزيد: نوفل الجمالي
نابل 2 : محرزية العبيدي
نابل 1: معز بالحاج رحومة
مدنين: عامر العريض
قبلي: بلقاسم حسن
قابس: محمد زريق
فرنسا1: السيدة الونيسي
فرنسا2: ناجي الجمل
القصرين: نورالدين العرباوي
المنستير: منصف بوغطاس
سليانة: بلقاسم الدراجي
صفاقس1: فتحي العيادي
قغصة: زينب البراهمي
الامريكيتين وباقي الدول الاوروبية: رباب اللطيف
الدول العربية وباقية دول العالم:ماهر مذيوب
المانيا:موسى بن احمد
ايطاليا: اسامة صغير
وتضمّنت القائمة المعلن عنها 4 نساء فقط وتم فسح المجال ل3 مستقلين في دوائر توزر وجندوبة وصفاقس 2 قال عماد الخميري إن تسميتهم تمّت بعد المرور بعديد المراحل.
وفيما يلي قائمة رؤساء القائمات :
تونس1: راشد الغنوشي
تونس2: //////// لم يتم الحسم فيه بعد
توزر : بشر الشابي مستقل
منوبة: عماد الخميري
أريانة: الصحبي عتيق
بن عروس: نورالدين البحيري
جندوبة: جمال الدين الغربي
سوسة: زياد العذاري
صفاقس2 : فيصل الدربال
القيروان: السيد الفرجاني
الكاف: مختار النموشي
باجة: محمد القوماني
المهدية: فتحي بن بلقاسم
بنزرت : بشير االلازام
تطاوين: بشير الخليفي
زغوان: عبد المجيد عمار
سيدي بوزيد: نوفل الجمالي
نابل 2 : محرزية العبيدي
نابل 1: معز بالحاج رحومة
مدنين: عامر العريض
قبلي: بلقاسم حسن
قابس: محمد زريق
فرنسا1: السيدة الونيسي
فرنسا2: ناجي الجمل
القصرين: نورالدين العرباوي
المنستير: منصف بوغطاس
سليانة: بلقاسم الدراجي
صفاقس1: فتحي العيادي
قغصة: زينب البراهمي
الامريكيتين وباقي الدول الاوروبية: رباب اللطيف
الدول العربية وباقية دول العالم:ماهر مذيوب
المانيا:موسى بن احمد
ايطاليا: اسامة صغير
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Par:karimyousef (France )
Sur: مكتب النهضة ببن عروس يُهدّد بالعزوف عن الانتخابات وعدم دعم قائمة الحزب