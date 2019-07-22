كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر للتونسيات على ''انستغرام'' ويصف الرجال بالدياثة

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - عبر الكوميدي كريم الغربي عن إستيائه من نشر الفتيات التونسيات صورهن بملابس البحر على تطبيقات التواصل الاجتماعي "انستغرام" و "فيسبوك" متهما أزواجهن و أبائهن بالدياثة.
وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضب التونسيين خاصة و أنه تحدث بطريقة غير لائقة عن التونسيات.
و اعتبر البعض ان خطابه المتدني لا يليق بفنان الذي من المفروض ان تكون مهمته المشاركة في إصلاح واقع المجتمع بينما ندد اخرون بالخطاب الأخلاقوي و الشعبوي الذي صدر من كريم الغربي.
وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضب التونسيين خاصة و أنه تحدث بطريقة غير لائقة عن التونسيات.
و اعتبر البعض ان خطابه المتدني لا يليق بفنان الذي من المفروض ان تكون مهمته المشاركة في إصلاح واقع المجتمع بينما ندد اخرون بالخطاب الأخلاقوي و الشعبوي الذي صدر من كريم الغربي.
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Par:sarramba (France )
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