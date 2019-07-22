كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر للتونسيات على ''انستغرام'' ويصف الرجال بالدياثة

Lundi 22 Juillet 2019



باب نات

- عبر الكوميدي كريم الغربي عن إستيائه من نشر الفتيات التونسيات صورهن بملابس البحر على تطبيقات التواصل الاجتماعي "انستغرام" و "فيسبوك" متهما أزواجهن و أبائهن بالدياثة.وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضب التونسيين خاصة و أنه تحدث بطريقة غير لائقة عن التونسيات.و اعتبر البعض ان خطابه المتدني لا يليق بفنان الذي من المفروض ان تكون مهمته المشاركة في إصلاح واقع المجتمع بينما ندد اخرون بالخطاب الأخلاقوي و الشعبوي الذي صدر من كريم الغربي.