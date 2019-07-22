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كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر للتونسيات على ''انستغرام'' ويصف الرجال بالدياثة

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - عبر الكوميدي كريم الغربي عن إستيائه من نشر الفتيات التونسيات صورهن بملابس البحر على تطبيقات التواصل الاجتماعي "انستغرام" و "فيسبوك" متهما أزواجهن و أبائهن بالدياثة.

وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضب التونسيين خاصة و أنه تحدث بطريقة غير لائقة عن التونسيات.
و اعتبر البعض ان خطابه المتدني لا يليق بفنان الذي من المفروض ان تكون مهمته المشاركة في إصلاح واقع المجتمع بينما ندد اخرون بالخطاب الأخلاقوي و الشعبوي الذي صدر من كريم الغربي.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186153

Sarramba  (France)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 11h 52m |           
أرى أنه بموقفه الشجاع والغيور على الاسلام و أخواته المسلمات وعلى هويتنا العربية الاسلامية يساهم بطريقة عضمى و بنائة في اصلاح المجتمع
و كل من يرى غير ذالك فهو حر ولكنه ديوث ديوث
والديوث كل من قبل الفاحشة والدعارة وانحطاط الاخلاق والكاسيات العاريات من بناته و أخواته و أمه و زوجته والدهر بيننا
نذكر الجميع أن باب الجنة مكتوب عليه ممنوع على الديوث
و من يرى دون ذالك يذهب في ستين داهية كما يقولوا المصريون

Citoyenlibre  (France)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 11h 47m |           
Toujours le meme complexe ,pauvre imbecile,



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