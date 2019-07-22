الصحبي بن فرج: الايام المقبلة ستثبت خطورة ما يحيط بالرئيس

Lundi 22 Juillet 2019



باب نات

- قال النائب الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان الايام المقبلة ستثبت للجميع بالدليل القاطع والحجة الكافية أن ما حدث ويحدث حول مؤسسة رئاسة الجمهورية على درجة كبيرة من الخطورة.وكتب الصحبي بن فرج في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:" جميع المترشحين على قائمات تحيا تونس سيقدمون ما يفيد بتصريحهم على المكاسب والمصالح في الآجال ، بطاقة عدد3 وما يثبت خلاص ذمتهم مع إدارة الضرائبموضوع القانون الانتخابي انتهى بالنسبة لنا والحكم موكول للشعب صاحب السيادة ولهيئة الانتخاباتثم أما بعد، فإن الأيام القليلة القادمة ستثبت للجميع بالدليل القاطع والحجة الكافية أن ما حدث ويحدث حول مؤسسة رئاسة الجمهورية على درجة كبيرة من الخطورة"