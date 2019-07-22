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هالة عمران تكشف : الشاهد لم يلتقي السبسي منذ أكثر من 3 أسابيع ولم يجري بينهما أي اتصال منذ 15 يوما

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - كشفت الاثنين 22 جويلية، القيادية بحركة تحيا تونس هالة عمران أن آخر لقاء جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان خلال زيارته له في المستشفى العسكري منذ أكثر من 3 أسابيع وتحديدا يوم 27 جوان الماضي.

وأضافت هالة عمران في تصريح لاذاعة شمس أنه ومنذ حوالي 15 يوما لم يجري أي اتصال بين الطرفين معتبرة أن ذلك فيه تعطيل لدواليب الدولة غياب تام للتواصل مع رئاسة الجمهورية.
وتابعت قائلة "كل ذلك إلى جانب خروج أطراف للتحدّث باسم رئيس الجمهورية يساهم في مزيد ارتباك الوضع ويبعث على الشك والحيرة" مشيرة إلى أن ما ذهب إليه الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو أمر طبيعي.


وقالت "اليوم كل شيء مطروح في ظل غياب رئيس الجمهورية وفي غياب من يُفترض أنهم يمثّلون رئاسة الجمهورية وغياب مؤسسة الرئاسة أصلا".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186148

Sarramba  (France)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 10h 15m |           
ولم يحرك سي الشاهد ساكنا
نسي أنه مسؤل أمام الدولة والشعب والدستور في حالة الشغور الوقتي
هنا نعرف من هو رجل الدولة ومن هو غير أهلا لها
الشعب لاينسى و لن ينسى



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