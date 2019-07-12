حمة الهمامي على قناة نسمة: نبيل القروي متهرب ضريبي وماعندوش فوق راسو ريشة !

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الجمعة 12 جويلية أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لا يجب أن يكون فوق القانون.وأضاف حمة الهمامي " نبيل القروي ماعندوش فوق راسو ريشة وله تهم تهرب جبائي عليه أن يحضر المحاكمة كأي مواطن عادي لإثبات ان القضاء يعامل المواطنين بالتساوي بموضوعية".وتابع حمة الهمامي " هناك تهم لنبيل القروي بالتهرب الضريبي وعلى القضاء التعامل مع هذه التهم".