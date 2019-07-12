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حمة الهمامي على قناة نسمة: نبيل القروي متهرب ضريبي وماعندوش فوق راسو ريشة !

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الجمعة 12 جويلية أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لا يجب أن يكون فوق القانون.
وأضاف حمة الهمامي " نبيل القروي ماعندوش فوق راسو ريشة وله تهم تهرب جبائي عليه أن يحضر المحاكمة كأي مواطن عادي لإثبات ان القضاء يعامل المواطنين بالتساوي بموضوعية".
وتابع حمة الهمامي " هناك تهم لنبيل القروي بالتهرب الضريبي وعلى القضاء التعامل مع هذه التهم".


الفيديو: الدقيقة 19



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 185633

Kerker  (France)  |Vendredi 12 Juillet 2019 à 15h 20m |           
أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم
بإسم الله الرّحمان الرّحيم
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ (13)
ذكرى من القلم

Aziz75  (France)  |Vendredi 12 Juillet 2019 à 14h 36m |           
أنت ،عندك الزهر،عندك شكون يخدم عليك.لذا لا تخاف من إدارة الضرائب.



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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
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Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
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