المواطنون في الغريبة يطردون عبير موسي

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- احتج الاربعاء 10 جويلية، أهالي الغريبة من ولاية صفاقس على زيارة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورفعوا في وجهها شعار ديقاج.وخاطب الأهالي عبير موسي وسط حضور السلطات الأمنية ومرافقيها بالقول "برّا روّح يا صبايحية" معبّرين عن رفضهم لزيارة أي حزب قبل أشهر من الانتخابات.ووصفت عبير موسي المحتجّين في صفحتها الرسمية بالبلطجية المأجورين واعتبرت أنهم يتحدّون القانون وقالت "هذه عاقبة الافلات من العقاب من حادثة سيدي بوزيد إلى التلالسة، لم يحاسب أي معتدي وهاهم يواصلون بلطجيتهم على الدولة".