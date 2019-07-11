Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalamna El Hob  

المواطنون في الغريبة يطردون عبير موسي

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - احتج الاربعاء 10 جويلية، أهالي الغريبة من ولاية صفاقس على زيارة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورفعوا في وجهها شعار ديقاج.
وخاطب الأهالي عبير موسي وسط حضور السلطات الأمنية ومرافقيها بالقول "برّا روّح يا صبايحية" معبّرين عن رفضهم لزيارة أي حزب قبل أشهر من الانتخابات.

ووصفت عبير موسي المحتجّين في صفحتها الرسمية بالبلطجية المأجورين واعتبرت أنهم يتحدّون القانون وقالت "هذه عاقبة الافلات من العقاب من حادثة سيدي بوزيد إلى التلالسة، لم يحاسب أي معتدي وهاهم يواصلون بلطجيتهم على الدولة".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185531

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 11 Juillet 2019 à 09h 21m |           
ما قل حياها. تقول "بأي حق تطردني ؟" ونسيت أيام الاستبداد كيف كانت تدعّم المخلوع "الله أحد الله أحد بن علي ما كيفو حد"



Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie
    20:00: Madagascar - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - Nigeria Nigeria


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