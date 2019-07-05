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ظمته "boudinar wedding " و حضره 3500 شخص : نشطاء ينتقدون ''بذخ'' حفل زواج نجل القيادي في اتحاد الشغل بوعلي المباركي

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت صفحة boudinar weeding المعروفة بتنظيم الحفلات صورا ارفقتها بتعليق "لأول مرة في تونس حفل زواج في تونس يحضره 3500 شخص في سيدي بوزيد ".

الحفل كان لنجل القيادي في الإتحاد التونسي للشغل وامينه العام المساعد بوعلي المباركي ،و عبر نشطاء مواقع التواصل عن إستهجانهم لمظاهر البذخ التي ميزت الحفل في وضع تعرف فيه تونس اوضاعا إقتصادية و اجتماعية صعبة ،علاوة على أن المباركي هو قيادي في الإتحاد التونسي للشغل و هي منظمة وطنية يفترض دفاعها عن حقوق الشغالين و الطبقات الضعيفة و تتبنى خطابا معاديا لليبرالية المتوحشة.





  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 185236

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 05 Juillet 2019 à 20h 31m |           
الغريب حقا هو تواتر احداث عدة تؤكد اتهامات الدايمي للاتحاد وتثبت نظافة يده
بوعلي المباركي يمثل الشغالين فهو احدهم وليس من اصحاب رؤوس الاموال فمن اين له مئات الالاف من الدنانير يصرفها في حفلة زفاف

MedTunisie  ()  |Vendredi 05 Juillet 2019 à 20h 30m |           
انها اخطر منظمة عرفتها تونس ترفع الشعارات الشعبوية و تستغل الطبقة الشغيلة و الاجراء و الموظفين لتمرر اجندتها السياسية و القوة التخربية للمسار الديمقراطي و التوازن ببن المجتمغ التونسي



Special can 201
    17:00: Maroc - Bénin (1-1) 1-4 Tab
    20:00: Ouganda - Sénégal
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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