ظمته "boudinar wedding " و حضره 3500 شخص : نشطاء ينتقدون ''بذخ'' حفل زواج نجل القيادي في اتحاد الشغل بوعلي المباركي

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت صفحة boudinar weeding المعروفة بتنظيم الحفلات صورا ارفقتها بتعليق "لأول مرة في تونس حفل زواج في تونس يحضره 3500 شخص في سيدي بوزيد ".
الحفل كان لنجل القيادي في الإتحاد التونسي للشغل وامينه العام المساعد بوعلي المباركي ،و عبر نشطاء مواقع التواصل عن إستهجانهم لمظاهر البذخ التي ميزت الحفل في وضع تعرف فيه تونس اوضاعا إقتصادية و اجتماعية صعبة ،علاوة على أن المباركي هو قيادي في الإتحاد التونسي للشغل و هي منظمة وطنية يفترض دفاعها عن حقوق الشغالين و الطبقات الضعيفة و تتبنى خطابا معاديا لليبرالية المتوحشة.
الحفل كان لنجل القيادي في الإتحاد التونسي للشغل وامينه العام المساعد بوعلي المباركي ،و عبر نشطاء مواقع التواصل عن إستهجانهم لمظاهر البذخ التي ميزت الحفل في وضع تعرف فيه تونس اوضاعا إقتصادية و اجتماعية صعبة ،علاوة على أن المباركي هو قيادي في الإتحاد التونسي للشغل و هي منظمة وطنية يفترض دفاعها عن حقوق الشغالين و الطبقات الضعيفة و تتبنى خطابا معاديا لليبرالية المتوحشة.
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Par:MedTunisie ( )
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