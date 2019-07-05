Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - Ha Habebe  

سفيان طوبال يتملص... لم اصرح يوما بان هنالك انقلاب ضد محمد الناصر

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - حاول النائب سفيان طوبال التملص من التهم التي وجهها من قبل لبعض الكتل والنواب بالعمل على تنفيذ انقلاب وتعيين عبد الفتاح مورو عوض محمد الناصر.
وقال سفيان طوبال لقناة التاسعة " لم اصرح يوما بوجود انقلاب في المجلس ضد محمد الناصر متابعا " لا احد يستطيع ان يقوم بانقلاب وشخصيا اتصلت بالناصر لأخبره على التطورات اصر تعرض الرئيس لوعكة صحية.
وتابع طوبال " ما حصل هو إشكال ولجنة تحقيق هي التي ستنشر التقرير في النهاية وعلينا جميعا لاالتزام بنتيجة التحقيق.



وكان الإعلاميّ لطفي العماري لمّح مؤخّرًا إلى أنّ النّائب الأوّل لرئيس مجلس نوّاب الشّعب عبد الفتّاح مورو ’’أراد الانقلاب على الدّستور مستغلاّ غياب محمّد النّاصر’’ بحسب ما نقله له سفيان طوبال...

واتّهم لطفي العماري النّائب عن حركة ’’تحيا تونس’’ الصّحبي بن فرج بـ ’’عقد جلسة مع كتلة النّهضة لتعيين عبد الفتاح مورو رئيسا للبرلمان عوض محمد الناصر الذي يعاني من وعكة صحية’’، مدّعيا أنّ رئيس كتلة حركة ’’نداء تونس’’ سفيان طوبال ’’هو من تشبّث بضرورة حضور رئيس مجلس نوّاب الشّعب محمّد النّاصر، ليفشل بذلك الانقلاب’’.


  
  
     
  
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