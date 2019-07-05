سفيان طوبال يتملص... لم اصرح يوما بان هنالك انقلاب ضد محمد الناصر

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - حاول النائب سفيان طوبال التملص من التهم التي وجهها من قبل لبعض الكتل والنواب بالعمل على تنفيذ انقلاب وتعيين عبد الفتاح مورو عوض محمد الناصر.
وقال سفيان طوبال لقناة التاسعة " لم اصرح يوما بوجود انقلاب في المجلس ضد محمد الناصر متابعا " لا احد يستطيع ان يقوم بانقلاب وشخصيا اتصلت بالناصر لأخبره على التطورات اصر تعرض الرئيس لوعكة صحية.
وتابع طوبال " ما حصل هو إشكال ولجنة تحقيق هي التي ستنشر التقرير في النهاية وعلينا جميعا لاالتزام بنتيجة التحقيق.
وكان الإعلاميّ لطفي العماري لمّح مؤخّرًا إلى أنّ النّائب الأوّل لرئيس مجلس نوّاب الشّعب عبد الفتّاح مورو ’’أراد الانقلاب على الدّستور مستغلاّ غياب محمّد النّاصر’’ بحسب ما نقله له سفيان طوبال...
واتّهم لطفي العماري النّائب عن حركة ’’تحيا تونس’’ الصّحبي بن فرج بـ ’’عقد جلسة مع كتلة النّهضة لتعيين عبد الفتاح مورو رئيسا للبرلمان عوض محمد الناصر الذي يعاني من وعكة صحية’’، مدّعيا أنّ رئيس كتلة حركة ’’نداء تونس’’ سفيان طوبال ’’هو من تشبّث بضرورة حضور رئيس مجلس نوّاب الشّعب محمّد النّاصر، ليفشل بذلك الانقلاب’’.
وقال سفيان طوبال لقناة التاسعة " لم اصرح يوما بوجود انقلاب في المجلس ضد محمد الناصر متابعا " لا احد يستطيع ان يقوم بانقلاب وشخصيا اتصلت بالناصر لأخبره على التطورات اصر تعرض الرئيس لوعكة صحية.
وتابع طوبال " ما حصل هو إشكال ولجنة تحقيق هي التي ستنشر التقرير في النهاية وعلينا جميعا لاالتزام بنتيجة التحقيق.
وكان الإعلاميّ لطفي العماري لمّح مؤخّرًا إلى أنّ النّائب الأوّل لرئيس مجلس نوّاب الشّعب عبد الفتّاح مورو ’’أراد الانقلاب على الدّستور مستغلاّ غياب محمّد النّاصر’’ بحسب ما نقله له سفيان طوبال...
واتّهم لطفي العماري النّائب عن حركة ’’تحيا تونس’’ الصّحبي بن فرج بـ ’’عقد جلسة مع كتلة النّهضة لتعيين عبد الفتاح مورو رئيسا للبرلمان عوض محمد الناصر الذي يعاني من وعكة صحية’’، مدّعيا أنّ رئيس كتلة حركة ’’نداء تونس’’ سفيان طوبال ’’هو من تشبّث بضرورة حضور رئيس مجلس نوّاب الشّعب محمّد النّاصر، ليفشل بذلك الانقلاب’’.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 20:53 Séisme de magnitude 6.4 en Californie
- Hier 18:44 قابس قتيلان في حادث مرور
- Hier 18:16 قريبا بعث ''جامعة التعلم مدى الحياة بتونس''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:05
|03:10
|
30°
|36°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|36°-24
|39°-27
|40°-29
|40°-29
|43°-29
Follow @babnet_Tunisie
(138 354) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(119 782) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 261) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 642) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 90 585) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 947) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 694) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 638) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 875) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 921) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 792) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 661) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 817) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 774) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 569) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 139) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 625) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 781) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 257) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 744) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:essoltan (France )
Sur: ميشال العياري في تصريح ل RFI : الإمارات تحرّك حفتر لزعزعة الإستقرار التونسي ، و الجزائر على الخطّ لإحباط هذا المخطّط