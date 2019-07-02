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عبد الفتاح مورو : لطفي العماري هو الشاهد الوحيد على ''محاولة الانقلاب'' وأطالبه بتقديم أدلته للقضاء

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - جدّد مساء الاثنين 1 جويلية، نائب رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو، نفي رواية محاولته الانقلاب على رئيس المجلس محمد الناصر.

وأكّد مورو أنه تفاجأ بإشاعة الانقلاب داعيا إلى ضرورة الكشف عن مصدرها وأشار إلى أن الاعلامي لطفي العماري هو أول من تحدّث عن هذا الأمر.


وتابع مورو قائلا "لطفي العماري يوم الجمعة 28 جوان، تكلم بإصرار وثقة بالنفس عن محاولة الانقلاب وذكرني بالاسم وذكر حركة النهضة وأفاد بأن لديه مصدره، لذلك أنا أطالبه بتقديم الدليل، ما حبش يقدّمو للصحافة يقدّمو للمحكمة".

وأضاف أن كل من تحدّث عن محاولة الانقلاب تحدّث عنها نقلا عن لطفي العماري وتساءل مورو مستغربا "كيف تقع محاولة انقلاب عليها شاهد واحد؟؟" مجدّدا مطالبة العماري بالكشف عن مصدره.





  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 185001

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 02 Juillet 2019 à 09h 53m |           
قدم أنت شكوى للمحكمة ضده للثلب ونسب أعمال خطيرة كذبا لنائب في البرلمان

Sly  ()  |Mardi 02 Juillet 2019 à 09h 03m |           
لطفي أنفاق.... كذاب من الدرجة الأولى



Special can 201
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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