حركة الشعب تعلن دعمها للصافي سعيد في الانتخابات الرئاسية

Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

- أعلن عضو المكتب التنفيذي لحركة الشعب خالد الكريشي الأربعاء 26 جوان أن الحركة قررت بشكل شبه رسمي دعم المرشح الصافي سعيد في الانتخابات الرئاسية القادمة.وقال خالد الكريشي في حوار على راديو ديوان أف أم " دعمنا للصافي سعيد يأتي من منطلق أن الرجل يشبه التونسيين"، مضيفا " نرى في الصافي سعيد مرشح وطني".وتابع خالد الكريشي " الصافي سعيد لا يصطف وراء سياسات المحاور القليمية والدولية ".