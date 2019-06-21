ماهر زيد لبسمة الخلفاوي : سيّب عليك من لغة قطر وتركيا وقولي الحقيقة، لماذا أخفيت هواتف وحواسيب شكري بلعيد

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - تدخّل الجمعة 21 جوان، المدون ورئيس منظمة مكافحة الفساد، ماهر زيد على أمواج إذاعة موزاييك أف أم في إطار حق الرد على بسمة الخلفاوي بخصوص القضية التي رفعها ضدّها بتهمة اخفاء هاتف شكري بلعيد.
وأوضح ماهر زيد أن القضية لا تتعلّق بهاتف فقط بل بهواتف وحواسيب مشيرا إلى أن بسمة الخلفاوي أخذت هاتف شكري بلعيد بعد دقائق من الاغتيال ومن مكان الجريمة وقال "هذا مخالف للقانون ويعرّض الفاعل ل10 سنوات سجنا".
وشدّد ماهر زيد على أن الهاتف قد يحتوي على صور وتسجيلات مهمة واعتبر أنه على بسمة الخلفاوي أن تقول الحقيقة وتبتعد عن المناكفات من نوع هذا برنامج قطر وتركيا.
وذكّر ماهر زيد بأن بسمة الخلفاوي وخلال استنطاقها يوم الاغتيال اعترفت بأنها أخذت الهاتف من مكان الجريمة وأجرت به عددا من الاتصالات لكنها بعد ذلك زعمت أنها نسيت أين وضعته مجدّدا دعوتها إلى قول الحقيقة.
وأوضح ماهر زيد أن القضية لا تتعلّق بهاتف فقط بل بهواتف وحواسيب مشيرا إلى أن بسمة الخلفاوي أخذت هاتف شكري بلعيد بعد دقائق من الاغتيال ومن مكان الجريمة وقال "هذا مخالف للقانون ويعرّض الفاعل ل10 سنوات سجنا".
وشدّد ماهر زيد على أن الهاتف قد يحتوي على صور وتسجيلات مهمة واعتبر أنه على بسمة الخلفاوي أن تقول الحقيقة وتبتعد عن المناكفات من نوع هذا برنامج قطر وتركيا.
وذكّر ماهر زيد بأن بسمة الخلفاوي وخلال استنطاقها يوم الاغتيال اعترفت بأنها أخذت الهاتف من مكان الجريمة وأجرت به عددا من الاتصالات لكنها بعد ذلك زعمت أنها نسيت أين وضعته مجدّدا دعوتها إلى قول الحقيقة.
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Par:mongi (Tunisia )
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