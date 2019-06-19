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الصحبي بن فرج يكشف: مكتب علاقات عامة فرنسي يقوم بحملة لدى نواب البرلمان الفرنسي لفائدة نبيل القروي

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - كشف النائب بمجلس الشعب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج الأربعاء 19 جوان عن مراسلة قدمها مكتب علاقات عامة فرنسي للنواب الفرنسيين يدعوهم فيها للانضمام الى الحملة الدولية التي هي بصدد التشكل ضد قرار نواب تونس بإزاحة مرشحين لرئاسة الدولة.

وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " المكتب الفرنسي ، يحرض النواب الفرنسيين لفائدة السيد نبيل القروي المرشح لرئاسة الجمهورية، والقيادة العليا للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.....وليكون بالتالي حامي الدستور وسيادة الدولة الوطنية على ارضها ومقدّراتها".


وفي ما يلي التدوينة كاملة :
"مكتب علاقات عامة فرنسي يقوم بحملة لدى نواب البرلمان الفرنسي لتحريضهم ضد التعديلات التي سيصوت عليها لاحقا البرلمان التونسي،
المراسلة تدعو نواب فرنسا للانضمام الى الحملة الدولية التي هي بصدد التشكل ضد قرار نواب تونس بإزاحة مرشحين لرئاسة الدولة
المكتب الفرنسي ، يحرض النواب الفرنسيين لفائدة السيد نبيل القروي المرشح لرئاسة الجمهورية، والقيادة العليا للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.....وليكون بالتالي حامي الدستور وسيادة الدولة الوطنية على ارضها ومقدّراتها،
لا يرى أي حرج في الاستقواء بالأجانب والنواب الفرنسيين على مؤسسات الدولة التونسية، ويبدو ان هذا يفسر إشارته الى ان المجتمع الدولي لن يرضى عن النواب التونسيين اذا تجرّؤوا ومرّروا التعديلات، ويقدم لنا بالتالي درس عظيم في الوطنية والاخلاق السياسية".

  
  
     
  
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