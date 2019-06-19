الصحبي بن فرج يكشف: مكتب علاقات عامة فرنسي يقوم بحملة لدى نواب البرلمان الفرنسي لفائدة نبيل القروي

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - كشف النائب بمجلس الشعب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج الأربعاء 19 جوان عن مراسلة قدمها مكتب علاقات عامة فرنسي للنواب الفرنسيين يدعوهم فيها للانضمام الى الحملة الدولية التي هي بصدد التشكل ضد قرار نواب تونس بإزاحة مرشحين لرئاسة الدولة.
وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " المكتب الفرنسي ، يحرض النواب الفرنسيين لفائدة السيد نبيل القروي المرشح لرئاسة الجمهورية، والقيادة العليا للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.....وليكون بالتالي حامي الدستور وسيادة الدولة الوطنية على ارضها ومقدّراتها".
وفي ما يلي التدوينة كاملة :
"مكتب علاقات عامة فرنسي يقوم بحملة لدى نواب البرلمان الفرنسي لتحريضهم ضد التعديلات التي سيصوت عليها لاحقا البرلمان التونسي،
المراسلة تدعو نواب فرنسا للانضمام الى الحملة الدولية التي هي بصدد التشكل ضد قرار نواب تونس بإزاحة مرشحين لرئاسة الدولة
المكتب الفرنسي ، يحرض النواب الفرنسيين لفائدة السيد نبيل القروي المرشح لرئاسة الجمهورية، والقيادة العليا للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.....وليكون بالتالي حامي الدستور وسيادة الدولة الوطنية على ارضها ومقدّراتها،
لا يرى أي حرج في الاستقواء بالأجانب والنواب الفرنسيين على مؤسسات الدولة التونسية، ويبدو ان هذا يفسر إشارته الى ان المجتمع الدولي لن يرضى عن النواب التونسيين اذا تجرّؤوا ومرّروا التعديلات، ويقدم لنا بالتالي درس عظيم في الوطنية والاخلاق السياسية".
وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " المكتب الفرنسي ، يحرض النواب الفرنسيين لفائدة السيد نبيل القروي المرشح لرئاسة الجمهورية، والقيادة العليا للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.....وليكون بالتالي حامي الدستور وسيادة الدولة الوطنية على ارضها ومقدّراتها".
وفي ما يلي التدوينة كاملة :
"مكتب علاقات عامة فرنسي يقوم بحملة لدى نواب البرلمان الفرنسي لتحريضهم ضد التعديلات التي سيصوت عليها لاحقا البرلمان التونسي،
المراسلة تدعو نواب فرنسا للانضمام الى الحملة الدولية التي هي بصدد التشكل ضد قرار نواب تونس بإزاحة مرشحين لرئاسة الدولة
المكتب الفرنسي ، يحرض النواب الفرنسيين لفائدة السيد نبيل القروي المرشح لرئاسة الجمهورية، والقيادة العليا للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.....وليكون بالتالي حامي الدستور وسيادة الدولة الوطنية على ارضها ومقدّراتها،
لا يرى أي حرج في الاستقواء بالأجانب والنواب الفرنسيين على مؤسسات الدولة التونسية، ويبدو ان هذا يفسر إشارته الى ان المجتمع الدولي لن يرضى عن النواب التونسيين اذا تجرّؤوا ومرّروا التعديلات، ويقدم لنا بالتالي درس عظيم في الوطنية والاخلاق السياسية".
En continu
- Hier 20:42 نبيل القروي: انتحرت المنظومة ...
- Hier 19:56 مئات التونسيين يؤدون صلاة الغائب على مرسي
- Hier 16:45 كان يجب ان يموت..
- Hier 11:50 بسمة الخلفاوي: هاتف الشهيد بحوزتي ....
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
31°
|35°
|% 31
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|35°-24
|38°-26
|43°-28
|38°-24
|40°-27
Follow @babnet_Tunisie
(131 641) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 116) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 703) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 465) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 318) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 50 611) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 50 303) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 48 057) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 101) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 260) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 535) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 579) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 281) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 35 154) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 34 614) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 174) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 117) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 161) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 732) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 798) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur:أسبوع الموضة: مريم بن حسين تتألق بلباس فضيلة ومريم بن شعبان تنال سخط المتابعين