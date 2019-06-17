جوهر بن مبارك يعلن رسميا دعمه للتيار الديمقراطي

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - اعلن استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك دعمه للتيار الديمقراطي الذي اسسه محمد عبو واصفا اياه بانه حزب منفتح ووسطي.
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " مثل الآلاف من التونسيين اعلّق على التيار الديمقراطي آمالا كبيرة و كلّي يقين بان هذا الحزب الثابت و المنفتح و مناضليه و مرشّحيه لن يخيّبو آمال شعبنا و كلّي يقين بان شعبنا سيمنح التيّار فرصة للمساهمة في التغيير و الإنقاذ. في شخصي سأدعم التيّار الديمقراطي بكلّ فخر و قناعة و أدعو جميع أصدقائي و كلّ من يستثيق في رايي للتفكير في الأمر مليّا."
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " مثل الآلاف من التونسيين اعلّق على التيار الديمقراطي آمالا كبيرة و كلّي يقين بان هذا الحزب الثابت و المنفتح و مناضليه و مرشّحيه لن يخيّبو آمال شعبنا و كلّي يقين بان شعبنا سيمنح التيّار فرصة للمساهمة في التغيير و الإنقاذ. في شخصي سأدعم التيّار الديمقراطي بكلّ فخر و قناعة و أدعو جميع أصدقائي و كلّ من يستثيق في رايي للتفكير في الأمر مليّا."
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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