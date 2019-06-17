جوهر بن مبارك يعلن رسميا دعمه للتيار الديمقراطي

Lundi 17 Juin 2019



باب نات

- اعلن استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك دعمه للتيار الديمقراطي الذي اسسه محمد عبو واصفا اياه بانه حزب منفتح ووسطي.وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " مثل الآلاف من التونسيين اعلّق على التيار الديمقراطي آمالا كبيرة و كلّي يقين بان هذا الحزب الثابت و المنفتح و مناضليه و مرشّحيه لن يخيّبو آمال شعبنا و كلّي يقين بان شعبنا سيمنح التيّار فرصة للمساهمة في التغيير و الإنقاذ. في شخصي سأدعم التيّار الديمقراطي بكلّ فخر و قناعة و أدعو جميع أصدقائي و كلّ من يستثيق في رايي للتفكير في الأمر مليّا."