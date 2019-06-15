Samedi 15 Juin 2019
باب نات - بثت فقرة "كاميرا حسام" على قناة التاسعة حوارا جمع كلا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الطائفة اليهودية بيريز الطرابلسي بحضور وزير السياحة روني الطرابلسي وذلك امام معبد الغريبة في جربة.
وقال الشاهد لبيريز الطرابلسي " ولدك يخدم في خدمة كبيرة" في إشارة الى وزير السياحة ليرد بيريز " كذلك انت سيدي رئيس الحكومة.
وقال وزير السياحة لبيريز الطرابلسي " بابا وصل سيدي الرئيس".
وقال الشاهد لبيريز الطرابلسي " ولدك يخدم في خدمة كبيرة" في إشارة الى وزير السياحة ليرد بيريز " كذلك انت سيدي رئيس الحكومة.
وقال وزير السياحة لبيريز الطرابلسي " بابا وصل سيدي الرئيس".
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