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خلال الاستماع له امام العدالة الانتقالية ... عبد الرؤوف العيادي تعرضت لتعذيب وحشي

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - نظرت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف العامل التونسي وبالمناداة على المتضررين وهم20متضررا لم يحضر سوى المحامي عبد الرؤوف العيادي في حين تخلف حمة الهمامي عن الحضور وقد قررت المحكمة توجيه استدعاءات لهم حتى يتمكنوا من الادلاء حول الانتهاكات التى تعرضوا لها ...

وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك من بينهم إطارات سابقة ومدير سجن 9افريل خلال سنة 1975 لم يحضر أي متهم...



وقد اكد الاستاذ عبد الرؤوف العيادي انه تعرض لتعذيب وحشي وانتهاكات جسيمة حيث تم حرقه على مستوى الرقبة كما تم وضع شواذ جنسيا معهم ومع بقية الموقوفين في غرفة الايقاف التى كانت مخصصة السياسيين وانه تم تعليقه لساعات طوال وتعرض للاهانة ووضعية الدجاجة المصلية ...


وقد واصل الاستاذ عبد الرؤوف العيادي شهادته موضحا ان احدى الموقوفات على خلفية نشاطها السياسي تم تعذيبها بوحشية ثم نقلت الى فيلا في نعسان وعلقت وهي عارية تماما وتعرضت لانتهاكات وتعذيب وحشي ...

وقد قررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد لها أثر الجلسة مع توجيه استدعاءات الى المنسوب لهم الانتهاك والى المتضررين للحضور في الجلسة المقبلة ...

  
  
     
  
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