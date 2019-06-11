Radio Babnet Tunisie On Air: Sherine - Layali Hayati  

من أجل عيون الرئاسة، نبيل القروي يتخلّى عن ''يرحم خليل'' لمنى نور الدين

Mardi 11 Juin 2019

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - أعلن الاثنين 10 جوان صاحب قناة نسمة والمرشّح للرئاسة نبيل القروي، تخلّيه عن تقديم برنامج "خليل تونس" وذلك في اشارة إلى التزامه بالقانون وعدم استغلال قناته للدعاية لنفسه.
وسلّم القروي الذي شبّه نفسه بالأم تيريزا، مشعل تقديم البرنامج للممثلة منى نور الدين وقال مخاطبا المشاهدين "اذا أنا تعيّطولي بو الزواولة فمنى نور الدين هي أم الزواولة".







  
  
     
  
rtt-c23976f222461db4b525fdaf4979f75d-2019-06-11 10:22:18






0 de 0 commentaires pour l'article 183713



En continu

الثلاثاء 11 جوان 2019 | 7 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:40 16:10 12:26 04:59 03:04
23°
 27° % 73 :الرطــوبة
تونــس 21°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
27°-2129°-2132°-2235°-2330°-22
  • Avoirs en devises
    13115,9

  • (10 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juin)   751,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560246785|183713 1636|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires