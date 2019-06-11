من أجل عيون الرئاسة، نبيل القروي يتخلّى عن ''يرحم خليل'' لمنى نور الدين

Mardi 11 Juin 2019



باب نات

- أعلن الاثنين 10 جوان صاحب قناة نسمة والمرشّح للرئاسة نبيل القروي، تخلّيه عن تقديم برنامج "خليل تونس" وذلك في اشارة إلى التزامه بالقانون وعدم استغلال قناته للدعاية لنفسه.وسلّم القروي الذي شبّه نفسه بالأم تيريزا، مشعل تقديم البرنامج للممثلة منى نور الدين وقال مخاطبا المشاهدين "اذا أنا تعيّطولي بو الزواولة فمنى نور الدين هي أم الزواولة".