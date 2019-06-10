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قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت متسلقا منذ كنت طالبا بكلية الحقوق، توهم الناس بانك ابن الاستاذ بن حليمة .

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - كتب الأستاذ قيس بن حليمة نجل المرحوم ساسي بن حليمة ورئيس حزب الورقة تدوينة عاتب فيها الأستاذ عماد بن حليمة وهذا نصها:
"هاي جات منو ما جاتش منا وهاني نكتبلو في حيطي بعد ما فسخ تعليقي من كثرت جبنو
الى السيد عماد بن حليمة رئيس حزب التسلق والتحيل والانحطاط الاخلاقي.
انا نتفهم ردة فعلك بعد الحادثة اللي صارت البارح واللي تفرشت فيها كوارطك واللي وصفوك فيها بحقيقة من صفاتك "مرسكي"

تغششت على خاطرك فيبالك كي مات الساسي تسخايل بش تشتري عذرية جديدة.
اما كيما قالوا ناس بكري " يا بابا وقتاه نوليوا شرفاء ؟ قالو كي يموتوا كبار الحومة"
يا ابن ابن عم والدي لعلمك كبار الحومة ما ماتوش ونعرف اللي هي حاجة تصعب عليك بش تفهما لانك ما فيك حتى مواصفات بش تكون من الكبار.
كبار الحومة ما زالوا حيين وتاريخك الاظلم نعرفو بالتفصيل.
عشت متسلقا منذ كنت طالبا بكلية الحقوق، توهم الناس بانك ابن الاستاذ بن حليمة ولو لا هذا النسب وانتحال الصفة لقضاء حاجياتك لما اظنك كنت تتحصل على شهادتك يوما.
ورغم علم والدي بذلك الا انه لم يتخذ اي اجراء تجاهك على خاطر المرحوم بوك.
لكنك تماديت وظللت تتسلق فصرت احيانا تواصل في انتحال الصفة لخدمة مٱربك الخسيسة واحيانا اخرى تخرج شائعات عليه بش تستوحذلوا على حرفاءه. مرة هاو لسانو تقص وما عادش ينجم يرافع، مرة هاو عمل حادث وتشل.... ووصلت بيك الجرأة قتلتو بالحيا والناس في المكنين جايتنا تعزي.....
نتفكرها كيما اليوم كي بابا مبعد ما فاق بيك وشدك بالكمشة كلملك بالتالفون سخسخك ومسح بيك القاعة وقالك كان موش على خاطر حسن بوك راهو فسخك من هيئة المحاماة...وقتها وليت تطرطر وتطلب في السماح وتقلو يا سيدي بالله لا تشكي بيا للهيئة... يا سيدي بالله سامحني واستر عليا ما عادش نعاود صنايعي....
اما زايد كيما يقولوا " ذيل الكلب عمرو ما يتعدل" (تمشيش تغلط وتسخايلني نشبه فيك بالكلب ؟ حاشى الكلاب المثل على سبيل القياس لا اكثر)....
حتى متوفي ماناش سالمين مالتسلق والتشعبيط متاعك وانحطاطك الاخلاقي....
في الدفينة بعثتلك مع الاولاد ينبهوا عليك وانه من غير ما تخدم مخك ما عندك حتى صفة بش تقبل العزاء....
ومع ذلك غفلتنا وبكل صحة رقعة ووقاحة جيت في ٱخر الصف....
بالله شنيا احساسك وقتلي الناس اللي عارفة حقيقتك يوصلوا لٱخر الصف وما يصافحوكش ؟
ولا زيد بكل وقاحة تستوحذ على نصوص التأبين....
اساتذة ومحامين جاوني مبعد يلوموا عليا كيفاش مخلين واحد ...... ( لن اعيد ما سمعته عنك من الاوصاف التي استعملها زملائك والتي يندى لها الجبين اما اكيد راك تعرف ) يقبل عزاء الاستاذ ؟
اجابتي كانت نفسها وستضل نفسها انا لست مسؤولا عن ما يفعله المتسلقون والمتشعبطون وعديمي الخلق والاخلاق.....
لن اطيل اكثر من ما سبق فانت لا تستحق ان تذكر حتى بالسوء....

يا ابن ابن عم والدي برا يرحم عم حسن العب بالزربوط مع ولاد الحومة ودع للكبار ما للكبار"

  
  
     
  
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