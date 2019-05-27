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نبيل القروي: أنا دُرت تونس دشرة دشرة، حسّيت بالتوانسة وقرّرت نترشّح للرئاسة لانقاذ البلاد

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - أعلن الاثنين 27 ماي، صاحب قناة نسمة نبيل القروي ترشّحه بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية القادمة قائلا "أنا نحب نكون شفاف وتوكّلت على ربي وقرّرت نترشّح للرئاسة".
وقال في حوار خاص على قناته "أنا منذ 3 سنوات قررت بش نخرج نعاون الناس ودرت تونس دشرة دشرة جبل جبل بحر بحر شفت الناس ومآسيهم ومشاكلهم وحسيت بيهم وحاولت بش نعاونهم".
واعتبر القروي أن العمل الجمعياتي مهما كان حجمه لديه حدود مشيرا إلى أنه يريد اليوم خدمة التونسيين من قصر الرئاسة معبّرا عن أمله في وقوع ما وصفها ثورة الصندوق لانتخاب بديل جديد يحقق آمال التونسيين.
وصرّح بأن معركته لن تكون ضد السياسيين بل ستكون ضد الفقر مشدّدا على أنه ليس لديه مشكل مع أي طرف وقال "أنا اليوم متجنّد ضد الفقر وما عندنا حتى مشكلة مع حتى واحد".

وشبّه القروي تونس بأنها باخرة TITANIC وقال "تونس باربور مهدّد بالغرق، وهناك من لا يشعر بذلك ويجب أن نوحّد جهودنا لننقذ بلادنا".
وأفاد القروي بأن لديه ثقة كبيرة في نفسه ثقة وفي من معه للفوز بهذه المعركة ضد الفقر ولانقاذ تونس حسب تعبيره.

وتحدّث القروي عن مشروع سياسي متكامل مشيرا إلى أنه وإلى جانب ترشّحه للرئاسة سيكون هناك قائمات للانتخابات التشريعية وقال "حضّرنا برنامج متكامل لانقاذ التونسيين من الفقر".

  
  
     
  
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