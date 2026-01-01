Babnet   Latest update 07:13 Tunis

ترامب ممازحا ضيوفه: لا نريد إفلاسكم!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69560e22735100.65368389_qfimlphongejk.jpg width=100 align=left border=0>
مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيوفه خلال حفل رأس السنة في مقر إقامته بمار-أ-لاغو في ولاية فلوريدا، مشيرا إلى أنه لا يرغب في أن يتسبب لهم بمشاكل مالية.



وشهد الحفل مزادا خيريا لبيع لوحة رسمتها الفنانة فانيسا أورابويني مباشرة أمام الحضور، وتم وصف اللوحة بأنها تصور يسوع. وأدار ترامب عملية المزايدة بنفسه، مقدما تعليقات ودعابات أثناء تقدم العروض.

وعلق الرئيس الأمريكي على المزايدات بقوله: "2.75 مليون؟ من هذا الشخص؟ أنا أعرفه، لديه الكثير".



ولم تصل العروض إلى ثلاثة ملايين، فعلق ترامب: "لا تفعلوا ذلك إذا كنتم ستعلنون إفلاسكم غدا. سيداتي وسادتي، أحد أبرز شخصياتنا قد أعلن إفلاسه. هذا سيكون مبالغا فيه".

وفي الختام، دعا ترامب المشتري إلى المنصة، مذكرا بأن اللوحة تبدو أكثر جمالا عند رؤيتها عن قرب.


وأعلن الرئيس الأمريكي أن العائدات ستذهب لدعم مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال وقسم الشرطة المحلي، فيما لم يتم الكشف عن هوية المشتري. من جهتها، أعربت الفنانة أورابويني عن دهشتها من السعر الذي حققته اللوحة.
