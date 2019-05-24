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محمد الحامدي : النهضة تعرف انّو جماعتها ''اللي خايفين لا يرجعو للسجون'' مضمونين في الإنتخابات

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في تصريح له على أمواج إذاعة موزاييك في برنامج ميدي شو يوم الجمعة 24 ماي 2019 قال نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد الحامدي أن الأحزاب الحاكمة تساهم في تعميم فشل الطبقة السياسية و ترذيل العمل السياسي لأنها مستفيدة منه ووحدها المعارضة متضررة.
و أضاف الحامدي بأن أحزاب الحكم بعد ان فشلت تراهن على ضعف الإقبال في الإنتخابات لأنها تعلم "أن جماعتها مضمونين" و أن "الطماعين" سيصوتون لها و كذلك "اللي خايفين لا يرجعو للسجون " و ذلك في إشارة إلى جزء من قواعد حركة النهضة ...

الفيديو: الدقيقة 16



  
  
     
  
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