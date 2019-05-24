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مبروك كورشيد يصف راشد الغنوشي'بال ''جلطام ''ورواد الفايسبوك يردون ... وأنت ''أم البويا ''

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
باب نات - علّق الوزير السابق والناشط السياسي مبروك كرشيد على تصريحات راشد الغنوشي ببحث حركة النهضة عن العصفور النّادر في الإنتخابات، قائلا إنّ العصافير تصطادها الصبية والرّجال تُرافقها الصقور.

ووصف كورشيد في تدوينته على صفحته الرّسميّة الجمعة 24 ماي ، تصريحات رئيس حركة النهضة بـ الكارثية، قائلا عن الغنوشي أنّه "الجلطام" بامتياز، وأفاد إنّ الشخص الّذي يدخل تحت نشاط هذه الحركة هو عبارة عن عصفور مدجّن حبيس القفص ولا يصلح لشئ سوى لتمتيع الأنظار.
وقال إنّ حزب حركة النّهضة لا يرى في شؤون البلاد إلا موضوع الإنتخابات لذلك بدأ بالبحث عن اصطياد العصافير، وبيّن إن كل عصفور يقع تحت قبضة وسيطرة النهضة هو مريض لأنّ الحركة التي ينتمي إليها لا تقدّر حتى الطيور، وكل شخص يرى نفسه مرشّحا للرئاسية باسم النهضة هو عبارة عن عصفور أسير وليسس برئيس.

وصرّح إن التّونسيين هم بصدد البحث عن رئيس لتونس يشبه الصقر ليحمي البلاد من الذئاب، وليس البحث عن عصفور سجين.


من ناحية أخرى جاء الرد عبر التعاليق التي كانت في معظمها مهاجمة لمبروك كورشيد مفسرين مهاجمته للنهضة بسبب وقوفها وراء طرده من تركيبة حكومة الشاهد كما وصف بعض المتدخلين مبروك كورشيد بأم البويا لتغير مواقفه قبل وبعد التوزير في اشارة لموقفه من الباجي وقضية صالح بن يوسف.

  
  
     
  
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