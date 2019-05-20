الصحبي بن فرج: رجل أعمال مشبوه وإعلامي تونسي في الخليج يستهدفون الانتخابات

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - قال القيادي بحركة تحيا تونس الصحبي بن فرج الاثنين 20 ماي إن هنالك محور خليجي عربي يضخ الأموال ويتدخل للتأثير على الانتخابات في تونس ولتوجيه الرأي العام مشيرا إلى أن الصفحات التي حذفتها إدارة فيسبوك والتي تخّص رئيس الحكومة يوسف الشاهد يديرها مجموعة من الشباب التونسي في باريس بإشراف رجل أعمال معروف بعلاقاته المشبوهة.
وأضاف خلال حضوره في برنامج هنا شمس على اذاعة شمس أف أم أنه أعلم السلطات المختصة بالمعلومات التي بحوزته معتبرا أن هذه الصفحات نجحت في شنّ حرب اتصالية معلوماتية طيلة ثلاث أشهر على التونسيين لتوجيه الرأي العام من خلال ماكينة كاملة وبالتواطؤ مع وجه إعلامي تونسي في الخليج ونجحت في ذلك ونتائج سبر الآراء خير دليل وفق تقديره.
وأشار أن هناك خطاب جمعياتي جديد يتناغم ويتناسق مع خطاب هذه الصفحات معتبرا آن هنالك عديد الشبكات الأخرى التي لم يتم الكشف عنها بعد
واعتبر بن فرج أن الحكومة لم تتمكن في سياستها الاتصالية من مواجهة ذلك فنجحت الصفحات في عملها بالعمل مع مجموعات خارجية تتعامل مع قوى داخلية سياسية
يذكر أن إدارة فيسبوك كانت قد أكدت أنها قامت بغلق عدد من الحسابات والصفحات الوهمية التي تديرها شركة اسرائيلية تستهدف الانتخابات في تونس وفي عدد من الدول الإفريقية.
وأضاف خلال حضوره في برنامج هنا شمس على اذاعة شمس أف أم أنه أعلم السلطات المختصة بالمعلومات التي بحوزته معتبرا أن هذه الصفحات نجحت في شنّ حرب اتصالية معلوماتية طيلة ثلاث أشهر على التونسيين لتوجيه الرأي العام من خلال ماكينة كاملة وبالتواطؤ مع وجه إعلامي تونسي في الخليج ونجحت في ذلك ونتائج سبر الآراء خير دليل وفق تقديره.
وأشار أن هناك خطاب جمعياتي جديد يتناغم ويتناسق مع خطاب هذه الصفحات معتبرا آن هنالك عديد الشبكات الأخرى التي لم يتم الكشف عنها بعد
واعتبر بن فرج أن الحكومة لم تتمكن في سياستها الاتصالية من مواجهة ذلك فنجحت الصفحات في عملها بالعمل مع مجموعات خارجية تتعامل مع قوى داخلية سياسية
يذكر أن إدارة فيسبوك كانت قد أكدت أنها قامت بغلق عدد من الحسابات والصفحات الوهمية التي تديرها شركة اسرائيلية تستهدف الانتخابات في تونس وفي عدد من الدول الإفريقية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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