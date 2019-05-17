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استعمال قبّعة عون الأمن في معلّقة اشهارية لطهي وجبة ''بوليس مكتّف'' يثير جدلا واسعا

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
باب نات - تداولت الجمعة 17 ماي صفحات الفايسبوك صورة لمعلّقة اشهارية لزيت صافي تظهر فيه امرأة تحمل الوحبة التونسية المعروفة ببوليس مكتّف.
وكتب في أعلى اللافتة من الجهة اليسري "عنا أقوى ماكلة في العالم، عنّا بوليبس مكتّف" كما تم وضع قبعة عون الأمن في الصورة في اشارة إلى الوجبة المذكورة الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

واعتبر النشطاء وبعض الصفحات الأمنية أن استعمال قبعة عون الأمن فيه اهانة رخيصة للأمني ويعكس قلّة ذوق ودناءة ويمثّل اساءة وازدراء واستفزازا لسلك الأمن داعين لإزالتها بصفة فورية.


  
  
     
  
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