كأس إفريقيا للأمم 2025 .. المنتخب السوداني يفوز على منتخب غينيا الاستوائية (1-0)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69516e3c93c782.92923960_jneomkglpiqfh.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب السوداني على نظيره لغينيا الاستوائية، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما ، مساء اليوم الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).

وسجل هدف المنتخب السوداني مدافع منتخب غينيا الاستوائية ساوول كوكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ74

وتختتم الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بلقاء الجزائر وبوركينافاسو (س 18).