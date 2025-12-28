وليد النصيري رئيسا جديدا للجامعة التونسية للملاكمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f02215994ea6.25656226_fenhqlkopjgmi.jpg width=100 align=left border=0>

انتخب وليد النصيري اليوم الاحد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للملاكمة للفترة النيابية 2025-2028 وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت بالمركب الرياضي والثقافي بالمنزه السادس.

وتحصلت قائمة وليد النصيري على 22 صوتا متقدمة على قائمة ضو الشامخ (16 صوتا) وقائمة محمد بالنور (13 صوتا).

وتتألف القائمة الفائزة في الانتخابات من : وليد النصيري (رئيس) - الحبيب الناب - محمد الهادي الحاج خليفة - سمير الوسلاتي - خلود الوسلاتي - بسمة كمون - يحي المكشري - سامي بن محمد - عادل عياد - لبنى الناقوري - محمد رمزي الهمامي - جمال فتاح





و تمّت المصادقة خلال الجلسة على التقريرين الأدبي والمالي للجامعة التونسية للملاكمة وفق ما افادت به صليحة الفضلاوي الكاتبة العامة للجامعة وكالة تونس افريقيا للانباء.