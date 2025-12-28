Babnet   Latest update 21:10 Tunis

وليد النصيري رئيسا جديدا للجامعة التونسية للملاكمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f02215994ea6.25656226_fenhqlkopjgmi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 20:28 قراءة: 0 د, 34 ث
      
انتخب وليد النصيري اليوم الاحد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للملاكمة للفترة النيابية 2025-2028 وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت بالمركب الرياضي والثقافي بالمنزه السادس.
وتحصلت قائمة وليد النصيري على 22 صوتا متقدمة على قائمة ضو الشامخ (16 صوتا) وقائمة محمد بالنور (13 صوتا).
وتتألف القائمة الفائزة في الانتخابات من : وليد النصيري (رئيس) - الحبيب الناب - محمد الهادي الحاج خليفة - سمير الوسلاتي - خلود الوسلاتي - بسمة كمون - يحي المكشري - سامي بن محمد - عادل عياد - لبنى الناقوري - محمد رمزي الهمامي - جمال فتاح

و تمّت المصادقة خلال الجلسة على التقريرين الأدبي والمالي للجامعة التونسية للملاكمة وفق ما افادت به صليحة الفضلاوي الكاتبة العامة للجامعة وكالة تونس افريقيا للانباء. 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321023

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Gabon CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Algerie CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 28 ديسمبر 2025 | 8 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:13
14:53
12:28
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
10° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-11
17°-9
16°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026