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سمير الوافي يكشف : جهة سيادية سعودية اقترحت على السّبسي ايجاد طريقة لائقة لاعادة بن علي الى تونس

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - جدّد الاربعاء 15 ماي، الاعلامي سمير الوافي تأكيده على تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق زين العابدين بن علي وقال "بن علي مريض جدّا وهو خبر مؤكد لن تفنده وتنفيه رسالة شفوية ولا صور قديمة ولا تصريحات كلامية".
وأشار إلى أنه كان شاهدا على إتصال بين أحد المقربين من بن علي...وأحد أفراد عائلته مضمونه تأكيد خبر المرض الشديد...وقال "عندي أكثر من ذلك لكن المجالس بالأمانات ولا أستطيع الغدر بمصادري".

وكشف الوافي أن جهة سيادية سعودية تدخّلت لدى قصر قرطاج لتقترح على الرئيس السبسي..."إيجاد طريقة لائقة لاعادة بن علي الى تونس حيا...قبل فوات الأوان".


  
  
     
  
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