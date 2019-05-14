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القناة الوطنية تبث أذان الصبح خلال موعد الافطار

Mardi 14 Mai 2019

Mardi 14 Mai 2019
تفاجأ مساء يوم الثلاثاء مشاهدو قناة الوطنية الأولى ببث آذان الصبح بدلا عن آذان المغرب خلال موعد الإفطار .

وقد تخلل الآذان عبارة "الصلاة خير من النوم"... ".


  
  
     
  
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