بعد وقوعه في فخ الكاميرا الخفية، عصام الدردوري يقاضي قناة carthage + لمنع بث الحلقة

Mercredi 08 Mai 2019



باب نات

- أعلن الثلاثاء 7 ماي، النقابي الأمني عصام الدردوري أنه قرّر مقاضاة قناة carthage + لمنع بث حلقة الكاميرا الخفية FBI بعد وقوعه في الفخ.وبرّر عصام الدردوري قراره بأسباب ذاتية وشخصية مؤكّدا أنه في حال لم يقع منع بث الحلقة سيتقبّل القرار برحابة صدر لتشبّعه بعلوية القانون وفق تعبيره.