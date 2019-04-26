الياس القرقوري: التيار الديمقراطي يقف وراء حملة لإغلاق قناة الزيتونة

Vendredi 26 Avril 2019



باب نات

- اتهم الإعلامي الياس القرقوري في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك التيار الديمقراطي بالوقوف وراء حملة لغلق قناة الزيتونة على غرار ما حصل مع قناة نسمة.وكتب القرقوري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية! " استغربت من الحملة التي يقودها العديد من أنصار التيار الديمقراطي من القيادات الى القواعد على قناة الزيتونة .. والغل الذي طفا على سطح قلوبهم بعد إغلاق قناة نسمة .. مطالبين بالمعاملة بالمثل مع قناة الزيتونة .. رغم أن وضعية القناتين مختلفة تماما .. ورغم أنّ التيار الديمقراطي كان من بين الأحزاب الحاضرة بكثافة في قناة الزيتونة .. في الوقت الذي كان محل سخرية وإستنقاص في قنوات أخرى ...شخصيا لم أعد أفهم التيار الديمقراطي ... ومواقفه باتت خيبات أمل متكررة ليس أكثر "